شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على ثلاث ميكروبات جديدة "غير معروفة للعلم" فى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء ناسا ثلاث سلالات غير معروفة من قبل من البكتيريا تنمو فى محطة الفضاء الدولية، حيث يعتقد الباحثون أن هذه الميكروبات يمكن أن تساعد رواد الفضاء على زراعة الطعام فى الفضاء، وفى النهاية على المريخ، من بين أربعة بكتيريا تم استعادتها من المختبر العائم، تم العثور على ثلاثة أنواع تنتمى إلى نوع جديد، بينما كان الرابع من سلالة معروفة تسمى Methylorubrum rhodesianum.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقد أطلق الفريق على النوع الجديد Methylobacterium ajmalii بعد علماء التنوع البيولوجى الهندى الشهير الدكتور أجمل خان، فى دراسة نشرت فى Frontiers in Microbiology.

الزراعة فى الفضاء

وتنتمى كل هذه البكتيريا إلى عائلة "الميثيلوباكتيريوم" من الميكروبات، والتى تشارك فى العديد من العمليات التى تساعد النباتات على النمو، وقال مؤلفو الدراسة الدكتور كاستورى فينكاتيسواران والدكتور نيتين كومار سينغ إن جينات الميكروبات قد تحمل أدلة يمكن للعلماء استخدامها فى يوم من الأيام لزراعة المحاصيل فى الفضاء.

لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت هذه البكتيريا ستغير قواعد اللعبة حقًا فى الزراعة الفضائية، وتعد القدرة على زراعة النباتات أمرًا بالغ الأهمية لأى مهمة فضائية طويلة الأمد، وفقًا لوكالة ناسا، لكن زراعة المحاصيل فى بيئة الفضاء القاسية قد تكون صعبة للغاية.

وكان الباحثون يدرسون البكتيريا فى المحطة الفضائية على مدى السنوات الست الماضية، ويجمع رواد الفضاء الميكروبات من ثمانى مناطق مختلفة من المحطة الفضائية باستخدام مناديل البوليستر، والتى يتم نقلها بعد ذلك إلى الأرض، حيث يتم دراستها من قبل العلماء.

لكن هذه العملية قد تكون صعبة وطويلة، وهناك حاليًا ما يقرب من 1000 عينة تنتظر نقلها إلى الأرض.

تحديث المختبر الفضائي

يقول العلماء إن تحديث معدات المختبرات فى المحطة الفضائية من شأنه أن يبسط أبحاثهم، وقال فينكات وسينغ: "بدلاً من إعادة العينات إلى الأرض لتحليلها، نحتاج إلى نظام مراقبة ميكروبى متكامل يجمع العينات ويعالجها ويحللها فى الفضاء باستخدام التقنيات الجزيئية.