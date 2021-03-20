تكنولوجيا: هاتف OnePlus 9 Pro يدعم الشحن اللاسلكي الكامل خلال 43 دقيقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة وان بلس هاتف OnePlus 9 Pro هذا العام بترقية جديدة في الشحن اللاسلكي، حيث يمكن شحن الهاتف بشكل كامل مع قاعدة الشحن اللاسلكي بقدرة 50W خلال 43 دقيقة فقط، بينما يدعم الهاتف الشحن السلكي خلال 29 دقيقة فقط.

تستعد شركة وان بلس لعقد مؤتمرها القادم يوم 23 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 9 وأيضاً إصدارها الأول من الساعات الذكية خلال الحدث، ولقد إستعرضت أحدث التقارير تقنية الشحن اللاسلكي التي تقدم من شركة وان بلس هذا العام، والتي تعد أعلى مستوى في تقنية الشحن اللاسلكي قدمت من الشركات المصنعة للهاتف حتى الآن.

ويؤكد التقرير على أن تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة من وان بلس ستتيح للمستخدم تثبيت الهاتف بشكل أفقي أو رأسي، لدعم المستخدم بميزة الشحن اللاسلكي السريع أثناء متابعة محتوى الفيديو.

أيضاً تتميز وحدة الشحن اللاسلكي الجديدة بمروحة للتبريد والتي تتميز بصوت مرتفع إلا أن قاعدة الشحن تقدم نمط ليلي خاص للشحن لتثبيت الهاتف للشحن بكفاءة أثناء النوم.

يذكر أن شركة وان بلس تقدم كلاً من هواتف OnePlus 9 وOnePlus 9Pro بميزة الشحن السلكي بقدرة 65W، والتي تدعم شحن الهواتف بشكل كامل خلال 29 دقيقة فقط، كما يأتي هاتف OnePlus 9 بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، وتتوافق الهواتف في الشحن بتقنية Qi للشحن اللاسلكي.

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