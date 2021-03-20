شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يستيقظ فى الـ4 صباحا ويقرأ الأخبار.. هكذا يبدأ رئيس شركة أبل يومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل شخص روتين صباحى يحب الالتزام به، فالبعض يستيقظ مبكرًا بينما يحب البعض الآخر بدء يومهم متأخرًا بعض الشىء، لكن هل تتساءل كيف يحب الرئيس التنفيذى لشركة أبل أن يبدأ يومه؟ حيث تحدث تيم كوك فى مقابلة عن نوع الروتين اليومى الذى لديه وكيف يحب أن يبدأ يومه بشكل مثالى.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى مقابلة مع مجلة People، قال كوك إنه ينهض مبكرًا ويستيقظ الساعة 4 صباحًا كل يوم، أما عن أول تطبيق يفتحه على جهاز أيفون الخاص به هو تطبيق Apple News، وقال كوك إن هناك شيئين لا يستطيع العيش بدونهما - جهاز أيفون والقهوة.

كما تحدث الرئيس التنفيذى لشركة أبل أيضًا عن تحديات العمل طوال الوباء، فقد كان عدم وجود أشخاص يأتون إلى المكاتب يمثل تحديًا لجميع الشركات، بما فى ذلك أبل، وقال كوك إنه يعتقد أن موظفى أبل سيعودون إلى مكاتبهم قريبًا، "حدسى يقول، بالنسبة لنا، لا يزال من المهم جدًا أن نتواصل جسديًا مع بعضنا البعض لأن التعاون ليس دائمًا نشاطًا مخططًا له."

وأضاف أن "الابتكار ليس دائمًا نشاطًا مخططًا له، إنها تصطدم ببعضها البعض على مدار اليوم وتقدم فكرة كانت لديك للتو وتحتاج حقًا إلى أن تكون معًا للقيام بذلك "، وفى المقابلة، قال كوك أيضًا أن شركة أبل قد أدركت أنه بالنسبة لبعض الأشياء "من الرائع تمامًا القيام بها افتراضيًا عبر Zoom أو WebEx، أو أى شيء، أو FaceTime، أيًا كان ما قد يكون لديك."

ومع ذلك، قال إنه متحمس لعودة موظفى أبل إلى مقر Apple Park، "إلى حد كبير، أعتقد أننا سنعود إلى العمل مرة أخرى، ولا يمكننى الانتظار حتى يحدث ذلك."