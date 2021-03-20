شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يدعم "مفاتيح الأمان" لحماية الحسابات على نظامى أندرويد و iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ عام 2017 سمح فيس بوك للمستخدمين باستخدام "مفتاح أمان" حقيقى للمصادقة الثنائية " two- factor authentication" على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ومع ذلك، فإن تأمين حسابك على الهاتف المحمول يعنى الاعتماد على تطبيق مصادقة أو رمز SMS، إلا أن فيس بوك قرر تغيير هذا، حيث طرحت الشركة خيار استخدام مفتاح الأمان المتاح عبر سطح المكتب و Android و iOS.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن مفاتيح الأمان هى أجهزة صغيرة بحجم إصبع الإبهام، وعادة ما تتصل بها مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك لمصادقة هويتك إما من خلال خدمة أو تطبيق عبر الإنترنت، نظرًا لأنه سيتعين على المتسلل الحصول على المفتاح منك فعليًا، فإنهم يعتبرونها أحد أكثر الطرق أمانًا لحماية بياناتك عبر الإنترنت.





وتوصى معظم الشركات الأشخاص الذين يستهدفون بشكل متكرر المتسللين، بما فى ذلك السياسيين والنشطاء، باستخدامها، فيما تصنع شركة تسمى Yubico أجهزة مفاتيح أمان لكل من أجهزة أيفون وأندرويد، كذلك لدى جوجل خطها الخاص أيضًا.

وبمجرد حصولك على مفتاح أمان، يكون إعداد فيس بوك للاستفادة من أحد مفاتيح الأمان أمرًا سهلاً، فما عليك سوى التوجه إلى الأمان وتسجيل الدخول فى قائمة الإعدادات، وضع فى اعتبارك أنك لا تشترى جهازًا جديدًا لتأمين حساباتك عبر الإنترنت.

وببساطة عن طريق تمكين المصادقة ذات العاملين، فأنت تتخذ خطوة مهمة نحو حماية نفسك عبر الإنترنت.