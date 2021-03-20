شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تشغيل وضع التصفح المتخفى على جهاز الكمبيوتر والهاتف والان مع تفاصيل الخبر
الخطوات على Google Chrome
1. افتح Google Chrome.
2. اضغط فوق رمز النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.
3. اضغط على "نافذة جديدة للتصفح المتخفي" من القائمة المنسدلة، ستفتح نافذة ذات لون أغمق من المعتاد، وسترى صفحة تشرح كيفية عمل وضع التصفح المتخفي.
الخطوات على Microsoft Edge
1. افتح Microsoft Edge.
2. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
3. اضغط فوق "نافذة خاصة جديدة" من القائمة المنسدلة، وستفتح نافذة تحتوي على معلومات حول كيفية عمل "استعراض InPrivate".
الخطوات على Safari
1. افتح Safari.
2. اضغط على "ملف" في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك.
3. اضغط على "نافذة خاصة جديدة" من القائمة المنسدلة، وستبدو النافذة التي يتم فتحها مماثلة تمامًا للنافذة العادية، ولكن سيتم تلوين شريط URL باللون الرمادي الداكن، وستكون هناك ملاحظة تحتها توضح كيفية عمل التصفح الخاص.