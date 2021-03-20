شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعرض أول معزز ضخم لمركبة المريخ المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النصف الآخر من نظام النقل الفضائى Starship فى الظهور، فعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تم إطلاق ثلاثة نماذج أولية بالحجم الكامل للمركبة الفضائية Starship التى يفترض أن تطلق البشر إلى المريخ، والتى يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا (50 مترًا) فى رحلات تجريبية على ارتفاعات عالية، وفى كل مرة حققت نتائج جيدة، ومع ذلك، لم تعرض الشركة أى إصدارات من معززات Super Heavy، الداعم الذى يبلغ ارتفاعه 230 قدمًا (70 مترًا)، والذى سيطلق المركبة الفضائية من الأرض، لذلك كان هذا أول عرض تكشف عنه الشركة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX عبر تويتر، حيث نشر صورة للصاروخ الكبير فى موقع الشركة في جنوب تكساس بالقرب من قرية بوكا تشيكا على ساحل الخليج، "أول معزز Super Heavy".

وتابع ماسك في تغريدة أخرى، إن Booster 1 هو مستكشف مسار للإنتاج، يكتشف كيفية بناء ونقل مرحلة بطول 70 متراً، كما أن Booster 2 سيطير.

وتطور شركة SpaceX كل من Starship و Super Heavy لنقل الأشخاص والحمولات إلى القمر والمريخ والوجهات البعيدة الأخرى.

قال ماسك إن المركبة والمعزز سيكونان قابلان لإعادة الاستخدام بالكامل، وسيعود Super Heavy إلى الأرض للهبوط العمودى بعد وقت قصير من الإقلاع.

وستبدأ Starship وSuper Heavy فى الطيران قريبًا، إذا سارت الأمور وفقًا لخطة Musk، حيث قال رجل الأعمال الملياردير مؤخرًا أن SpaceX يهدف إلى إطلاق مركبة Starship إلى المدار في وقت ما من هذا العام، وأنه يتصور أن يتم تشغيل Starship-Super Heavy بشكل كامل بحلول عام 2023.