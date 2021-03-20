شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: وصول أول جهاز MacBook Air بشاشة mini- LED للمستخدمين فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لسلسلة تنبؤاته حول خطط طرح أجهزة أبل، قدم المحلل Ming- Chi Kuo تنبؤ آخر فى مذكرة بحثية لموقع Cult of Mac، وهذه المرة يتعلق الأمر بشاشات mini- LED القادمة إلى MacBook Air فى عام 2022، وحاليًا، تأتى أجهزة MacBook مع شاشات LCD.

ويُشاع أن شاشات mini- LED ستصل إلى جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، والذى من المفترض أن يتم إطلاقه فى أبريل، ومن المقرر أن تطلق أبل مجموعة جديدة من أجهزة iPad الشهر المقبل، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Bloomberg.

وبصرف النظر عن جهاز iPad مقاس 12.9 بوصة، فمن المرجح أن يكون الطراز الآخر هو 11 بوصة، وتقدم شاشات Mini LED بعض المزايا على شاشة LCD، مثل القدرة على إبراز اللون الأسود الأعمق والتباين الأفضل ومستويات السطوع الأعلى وما إلى ذلك، كما أنها توفر الطاقة وبالتالى تساعد فى زيادة عمر بطارية أجهزة MacBooks.

ووفقًا للمحلل، "من منظور تقني، OLED غير مناسب للأجهزة الإنتاجية بسبب مشاكل الاحتراق والعمر، ونعتقد أن mini- LED ومعالجات أبل (معالجات Apple Silicon وiPad) هما تقنيتا الأجهزة الحاسمة لأجهزة ابل الإنتاجية، ويمكن لهاتين التقنيتين توفير المزيد من مزايا التمايز وتعزيز التكامل مع النظام البيئى للبرامج/ الخدمات. "