شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تصل لنسب متقدمة فى خططها لخفض الانبعاثات لعام 2050 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تزداد الانبعاثات مع تعافي الاقتصاد، كما حذرت المجموعة التي أجرت الدراسة، مشيرة إلى أن الانخفاض سيكون قصير الأجل.
يسلط هذا الضوء على التحدى المتمثل في خفض الكربون في مجالات مثل النقل والإسكان، لتحقيق هدف إنهاء مساهمة المملكة المتحدة في تغير المناخ بحلول عام 2050.
يقول Carbon Brief، إن الانخفاض الكبير في عام 2020 يعني أن المملكة المتحدة شهدت انخفاضًا في الانبعاثات بنسبة 51 ٪ منذ عام 1990، العام القياسي لقياس التخفيضات.
يقول الباحثون، إنه من خلال تقليل الانبعاثات قدر الإمكان واتخاذ خطوات مثل زراعة الأشجار لتعويض أي تلوث متبقي، يمكن للبلاد أن تفي بالالتزام.
ويُظهر التحليل أن الانبعاثات انخفضت بأكثر من النصف، من 794 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري في عام 1990 إلى 389 مليون طن في عام 2020.