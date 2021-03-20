شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 60 % من مستخدمى الموبايل فى عمر بين 45 و 54 عامًا يمارسون ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى الألعاب بشعبية كبيرة بين الشباب والمراهقين من الجيل الحالي، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، لكن دراسة حديثة كشف أن 60% من الأشخاص فى الفئة العمرية من 45 إلى 54 عامًا قد لجأوا إلى الألعاب المحمولة، وفقًا لتقرير شركة تكنولوجيا الإعلانات InMobi's Mobile Gaming India لعام 2021.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت الدراسة إن حوالى 45% من اللاعبين الهنود، بدأوا ممارسة ألعاب الهاتف المحمول أثناء عمليات الإغلاق الوبائى، وقد أجرى InMobi فى فبراير مقابلات مع 1000 مستخدم للهواتف الذكية الهندية فى أكثر من 30 مدينة لفهم شخصيات الألعاب ورؤى المعلنين وسلوك الألعاب.

كما جمعت إشارات بيانات من أكثر من 200 مليون مستخدم فى الهند، حيث تعد الهند هى خامس أكبر سوق للألعاب المحمولة فى العالم، وأدى الوصول إلى الهواتف الذكية بأسعار معقولة، وأرخص تعريفات بيانات الشبكة فى العالم، وتحسين سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى زيادة اعتماد ألعاب الهاتف المحمول.

ويمتلك معظم اللاعبين ما معدله ثلاث ألعاب مثبتة على هواتفهم، فيما يشاهد حوالى 74% من اللاعبين إعلانًا لإحراز تقدم فى اللعبة، بينما يدفع 26% أموالًا للمتابعة.