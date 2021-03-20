بعد الخلل التقني المفاجئ الذي أصاب تطبيقاتها.. توضيح واعتذار من فيسبوك

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة “فيسبوك” الأميركية عن إصلاح العطل الفني الذي ضرب تطبيقاتها الثلاثة (ماسنجر وواتسآب وإنستغرام)، اليوم الجمعة، وتضرر منه الآلاف حول العالم لمدة 45 دقيقة.

وأوضحت فيسبوك في بيان لها أنه: في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة وصول المستخدمين إلى بعض خدمات فيسبوك، لقد حللنا هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أي إزعاج، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وأضافت الشركة في بيانها، أنه تم إصلاح انقطاع الخدمة وإجراء تحديثات إضافية لتعكس استعادة كافة الخدمات.

كما أكد موقع الصور والفيديوهات إنستغرام عبر حسابه على موقع تويتر عن حل العطل الذي أصابه، اليوم الجمعة.

وغرّد أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلات مع حسابات إنستغرام الخاصة بهم في وقت سابق، لكننا عدنا الآن، تم إصلاح المشكلة ونأسف لحصولها.

كذلك أعلن تطبيق المراسلة الفوري واتسآب عن حل العطل الفني الذي ضربه اليوم، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: شكرا على سعة صدركم، لقد كانت 45 دقيقة طويلة، لكننا عدنا!.