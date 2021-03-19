شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يستعد لطرح تحديث جديد لتعزيز حماية حسابات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت موقع Theverge إن تويتر تخطط لتحديث مستقبلي يسمح للحسابات المفعلة بنظام التوثيق بعاملين في استخدام المفاتيح الأمنية كطريقة وحيدة للتوثيق، حيث يمكن للمستخدم حالياً استخدام المفتاح الأمني لتسجيل الدخول إلى حسابه، لكنه بحاجة لامتلاك طريقة أخرى للتوثيق بعاملين، مثل تطبيق موثق أو رموز عبر الرسائل القصيرة، لكي تكون مفعلة بشكل احتياطي.

وتعتبر تطبيقات التوثيق مثل Google Authenticator أو Authy أكثر أماناً من استخدام رموز الرسائل القصيرة للتوثيق الثنائي، كما تعتبر المفاتيح الأمنية؛ وهي مفاتيح حسية توصل بالحاسوب باستخدام USB أو بلوتوث، هي الطريقة الأكثر أماناً لحماية الحسابات عبر الإنترنت. ولا يتوجب على المستخدمين كتابة الرمز الذي قد يتم اعتراضه من جانب طرف خارجي. وعند وصل المفتاح، يصدر المتصفح تحدياً ثم يقوم المفتاح بتوقيع التحدي بشكل مشفر لتتحقق من هوية المستخدم.

ومن المزايا الأخرى لاستخدام المفتاح الأمني، عدم اضطرار المستخدم إلى إعطاء تويتر أية معلومات شخصية إضافية كرقم الهاتف للتمكن من تسجيل الدخول إلى الحساب، وأضاف تويتر أيضاً أنه سيسمح بعدة مفاتيح أمنية للحساب الواحد، علماً أنه لا يسمح إلا لمفتاح واحد فقط لكل حساب في الوقت الحالي، فضلاً عن طرق التوثيق الثنائي الأخرى.