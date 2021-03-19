تغذية الأبقار بالأعشاب البحرية يمكن أن تقلل من انبعاثات الميثان بنسبة 80٪

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 مساءً - وجدت دراسة جديدة أن الماشية التي تتغذى على الأعشاب البحرية يمكن أن تقلل من كمية الميثان التي تنتجها بنسبة تصل إلى 80 في المائة دون التأثير على نكهة أو جودة لحومها.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

الميثان هو واحد من أقوى غازات الاحتباس الحراري ، محاصراً 25 مرة أكثر الحرارة من ثاني أكسيد الكربون. وفي كل مرة تتجشأ فيها بقرة أو تطلق الرياح يتم إطلاق كمية صغيرة من هذا الغاز في الغلاف الجوي. وهذا يمثل مشكلة خطيرة على مستوى العالم.

أوضح فريق ديفيس من جامعة كاليفورنيا، أن أنواع الماشية مجتمعة مسؤولة عن حوالي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها الثروة الحيوانية على مستوى العالم.

والآن ، يمكن استخدام نوع من الطحالب ، يعرف باسم Asparagopsis taxiformis ، لمعالجة هذه المشكلة بعد أن كشفت المكملات الغذائية التي تتغذى عليها الماشية أنها كانت قادرة على الحد من كمية إنتاج الأبقار للميثان عن طريق تحييد الإنزيمات في الجهاز الهضمي.

اختبر الباحثون الأعشاب البحرية على الثيران فقط ، وليس الأبقار ، لذلك لم يتم اختبار جودة الحليب أو مذاقه ، ولكن وجدت لجنة الباحثين أن اللحوم كانت لذيذة مثل تلك الموجودة على الوجبات الغذائية الكلاسيكية.

في حين أن هذا الإنتاج المتزايد من الميثان من قبل الماشية قد دفع إلى دعوات لوقف تناول اللحوم ، إلا أن جزءاً صغيراً فقط من سطح الأرض مناسب للمحاصيل.

قال البروفيسور إرميا كيبرياب، مؤلف الدراسة: “لدينا الآن أدلة سليمة على أن إضافة الأعشاب البحرية في حمية الماشية فعالة في الحد من غازات الدفيئة وأن الفعالية لا تتضاءل بمرور الوقت.

“هذا يمكن أن يساعد المزارعين على إنتاج لحوم البقر ومنتجات الألبان التي نحتاجها لإطعام العالم بشكل مستدام.”

أضاف الباحثون “كميات ضئيلة” من الأعشاب البحرية إلى النظام الغذائي ل21 من الثيران على مدى خمسة أشهر.

تم تغذية الثيران المعروفة باسم انجوس-هيريفورد نظامهم الغذائي المعتاد من القش، والحبوب ، والذرة ، على أن تستكمل إما بتركيزات صفرية أو منخفضة أو عالية من الأعشاب البحرية الحمراء.

قام مؤلفو الدراسة بقياس كمية الميثان والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون التي تطلقها الثيران الفردية بشكل دوري لمدة 21 أسبوعاً ووجدوا أن مكملات الأعشاب البحرية خفضت انبعاثات الميثان بنسبة تتراوح بين 45 و 68 في المائة.

ووجد الباحثون أن نسبة العلف في النظام الغذائي الأساسي أثرت أيضاً على الانبعاثات.

وقد تم العثور على أكبر التخفيضات مع اتباع نظام غذائي منخفض الأعلاف مكمل بالأعشاب البحرية ، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الميثان بنسبة تصل إلى 80 في المائة.

لتحديد مستوى الانبعاثات ، تم تغذية الماشية وجبة خفيفة عبر آلة في الهواء الطلق ، والتي تقيس الميثان في أنفاسهم ، أربع مرات في اليوم الواحد.

اكتسبت الماشية التي تستهلك جرعات من حوالي ثلاثة أونصات من الأعشاب البحرية، الكثير من الوزن مثل زملائها في القطيع ولكنها أنتجت 82 في المائة أقل من الميثان.

وقال البروفيسور كبرياب: إنّ جزءاً صغيراً فقط من الأرض يصلح لإنتاج المحاصيل.

“الكثير من الأراضي مناسبة فقط للرعي ، لذلك تلعب الثروة الحيوانية دوراً حيوياً في إطعام 10 مليارات شخص سيعيشون قريباً على هذا الكوكب.

“بما أن الكثير من انبعاثات الميثان في الماشية تأتي من الحيوان نفسه ، فإن التغذية تلعب دوراً كبيراً في إيجاد الحلول.”

في 2018 ، تمكن الباحثون من تقليل انبعاثات الميثان من الأبقار الحلوب بأكثر من 50 بالمائة عن طريق إضافة الأعشاب البحرية إلى نظامهم الغذائي لمدة أسبوعين فقط.

وكشف الفريق أن الأعشاب البحرية تمنع إنزيم في الجهاز الهضمي للبقرة الذي يساعد عادة على إنتاج الميثان.

يدرس العلماء بالفعل طرق زراعة نوع الأعشاب البحرية التي يستخدمها الباحثون ، حيث لا يوجد ما يكفي منها في البرية.

وقالت المؤلفة المشاركة الدكتورة بريانا روكي: “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ، لكننا نشعر بتشجيع كبير من هذه النتائج.

“لدينا الآن إجابة واضحة على السؤال عما إذا كانت مكملات الأعشاب البحرية يمكن أن تقلل بشكل مستدام من انبعاثات الميثان الحيوانية وفعاليتها على المدى الطويل.”