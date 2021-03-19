عطل يصيب تطبيقات إنستجرام وواتس آب وماسنجر.. وانقطاع الخدمات عن الملايين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعرضت تطبيقات انستجرام وواتس آب وماسنجر فيس بوك، لعطل مفاجيء، في العديد من دول العالم، من بينها مصر.

وفشل مستخدمو التطبيقات الثلاثة، فى جميع محاولاتهم لإرسال واستقبال الصور والرسائل الصوتية والمكتوبة لبعضهم البعض.

واسحوذت "فيسبوك على تطبيق مشاركة الصور " إنستغرام" عام 2012 عندما كان عدد مستخدمي التطبيق لا يزيد عن 30 مليون مستخدم. وبلغت تكلفة صفقة الاستحواذ آنذاك مليار دولار، وبعد خمسة أشهر حدّثت الشركة سياسة الخصوصية، إذ يجمع "إسنتغرام" بيانات المستخدمين وأي شيء آخر يقومون بنشره. وتشارك الشركة هذه البيانات مع الشركاء التجاريين الآخرين.

وقام فيسبوك بعملية استحواذ كبيرة عام 2014، عندما اشترى منصة المكالمات والمراسلات الفورية "واتساب"، وتنص سياسة الخصوصية لتطبيق "واتساب" على أن للشركة الحق في الوصول إلى معلومات الحساب وجهات الإتصال، فضلا عن معلومات الاستخدام والشبكة.