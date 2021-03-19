شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة ناسا تطير أخيرًا على المريخ فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لـ طائرة هليكوبتر Mars Ingenuity التابعة لوكالة ناسا أن تحلق أخيرًا في سماء المريخ الشهر المقبل، بعد أن أمضت شهرها الأول مربوطة بمركبة Perseverance أثناء الشحن، وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن الرحلة التجريبية لمدة 30 يومًا للطائرة العمودية ستبدأ في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من أبريل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وصلت الطائرة إلى المريخ مربوطة بالجانب السفلي لمركبة ناسا في 18 فبراير، وقبل أن تتمكن من القيام بأول رحلة على الكوكب الأحمر، تحتاج مركبة ناسا أن تفصلها عنها في منطقة آمنة وواضحة، ومن المحتمل أن يحدث ذلك في الأسابيع المقبلة.

كما أن الفريق الذى يتابع الطائرة يضيق نطاقه على موقع الإطلاق، والذى سيصبح أول مطار في عالم آخر عندما تقوم طائرة Ingenuity برحلتها الأولى.

ستكون تجربة الهليكوبتر هى تجربة توضيحية للتكنولوجيا، وهى أول طائرة تحاول الطيران بالطاقة والتحكم على كوكب آخر.

سيظل التوقيت الدقيق للرحلة الأولى غير محدد، حيث يعمل المهندسون على وضع تفاصيل حول الجدول الزمني لعمليات النشر الخاصة بالهليكوبتر.

وتشارك المركبة باستمرار صورًا جديدة للكوكب الأحمر، بما في ذلك المناظر الطبيعية المليئة بالصخور التي تستخدمها قيادة المهمة للعثور على موقع إقلاع للهليكوبتر.

كما ستنشر العربة الجوالة المروحية وتوفر المراقبة البيئية ودعم التصوير بمجرد العثور على موقع مناسب، وتستضيف العربة الجوالة أيضًا محطة Ingenuity الأساسية، مما يتيح التواصل مع مراقبي المهام على الأرض.

وكانت تلقت إدارة مهمة ناسا في جنوب كاليفورنيا أول تقرير حالة من طائرة Ingenuity عبر مركبة استكشاف المريخ الفضائية بعد أسبوع من هبوطها.