شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة ناسا تطير أخيرًا على المريخ فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر
كما أن الفريق الذى يتابع الطائرة يضيق نطاقه على موقع الإطلاق، والذى سيصبح أول مطار في عالم آخر عندما تقوم طائرة Ingenuity برحلتها الأولى.
سيظل التوقيت الدقيق للرحلة الأولى غير محدد، حيث يعمل المهندسون على وضع تفاصيل حول الجدول الزمني لعمليات النشر الخاصة بالهليكوبتر.
وتشارك المركبة باستمرار صورًا جديدة للكوكب الأحمر، بما في ذلك المناظر الطبيعية المليئة بالصخور التي تستخدمها قيادة المهمة للعثور على موقع إقلاع للهليكوبتر.
كما ستنشر العربة الجوالة المروحية وتوفر المراقبة البيئية ودعم التصوير بمجرد العثور على موقع مناسب، وتستضيف العربة الجوالة أيضًا محطة Ingenuity الأساسية، مما يتيح التواصل مع مراقبي المهام على الأرض.
وكانت تلقت إدارة مهمة ناسا في جنوب كاليفورنيا أول تقرير حالة من طائرة Ingenuity عبر مركبة استكشاف المريخ الفضائية بعد أسبوع من هبوطها.