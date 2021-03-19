شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات عن أكبر كويكب فى عام 2021 يمر بالأرض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ناسا أن أكبر كويكب في عام 2021 يبلغ حجمه ضعف حجم برج إيفل سيتجاوز الأرض بعد أيام، وسيصل لأقرب اقتراب له فى 21 مارس، قبل أن يُقذف مرة أخرى إلى الفضاء السحيق، ولكن لا خوف من إمكانية اصطدامه بالكوكب، ونرصد أبرز المعلومات عن هذا الكويكب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1- الكويكب الضخم تم اكتشافه لأول مرة قبل 20 عامًا، وسيصل إلى مسافة 1.25 مليون ميل من الأرض يوم الأحد المقبل، قبل أن ينطلق إلى الفضاء السحيق.

3- تقول وكالة ناسا إنه لا يشكل أي خطر على الأرض، حتى في أقرب نقطة لها ستكون على بعد أكثر من خمسة أضعاف المسافة من كوكبنا عن القمر.

4- ستصل الصخرة الفضائية إلى أقرب اقتراب لها في 21 مارس، لكنها ستكون مرئية فقط لعلماء الفلك الذين يستخدمون تلسكوبات أكبر في نصف الكرة الجنوبي والمناطق الشمالية على خطوط العرض المنخفضة.

5- على الرغم من كون الكويكب يبعد أكثر من مليون ميل، إلا أن وكالة ناسا تقول إنه سيمنح علماء الفلك نظرة فاحصة نادرة على الآثار الصخرية من فجر النظام الشمسي.