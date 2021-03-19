شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعمل على نسخة انستجرام للأطفال أقل من سن 13 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس انستجرام آدم موسرى أن الشركة تطور إصدارًا جديدا من تطبيق مشاركة الصور للأطفال دون سن 13 عامًا حاليا، وذلك وفقًا لتقارير BuzzFeed News، وقال موسيرى إن الشركة المملوكة لفيس بوك تعرف أن الكثير من الأطفال يرغبون فى استخدام انستجرام، ولكن لا توجد "خطة مفصلة حتى الآن"، وفقًا لموقع BuzzFeed News.

وقال موسيرى لموقع BuzzFeed News: "لكن جزءًا من الحل هو إنشاء نسخة من انستجرام للشباب أو الأطفال حيث يتمتع الوالدان بالشفافية أو السيطرة"، وأضاف "إنه أحد الأشياء التى نستكشفها"، تمنع سياسة انستجرام الحالية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام المنصة.

وقال جو أوزبورن، المتحدث باسم فيس بوك فى رسالة بريد إلكترونى إلى The Verge: "يسأل الأطفال بشكل متزايد والديهم عما إذا كان بإمكانهم الانضمام إلى التطبيقات التى تساعدهم على مواكبة أصدقائهم، وفى الوقت الحالي، لا توجد العديد من الخيارات للآباء، لذلك نحن نعمل على إنشاء منتجات إضافية - كما فعلنا مع Messenger Kids - مناسبة للأطفال، يديرها الآباء، ونحن نستكشف جلب تجربة يتحكم فيها الوالدان إلى انستجرام لمساعدة الأطفال على مواكبة أصدقائهم واكتشاف هوايات واهتمامات جديدة وغير ذلك ".