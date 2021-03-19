علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: انفجار قمر صناعى أمريكى فى الفضاء.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن السرب الثامن عشر التابع لسلاح الجو الأمريكى، الخاص بمراقبة الفضاء، أن القمر الصناعي الأمريكي NOAA 17 العاطل عن العمل انفجر.

 

 

وأشار السرب في تغريدة على موقعه في "تويتر" إلى أن "القمر الصناعي NOAA 17  انفجر في الساعة 10.11 بتوقيت موسكو يوم 10 مارس الجاري، ومن مراقبة  16 قطعة نتجت عن انفجاره لم تكتشف أي آثار لاصطدامه بجسم آخر".

 

ووفقا لبيانات سلاح الجو الأمريكى، كان هذا القمر قبل انفجاره يحلق في مدار لا يقل ارتفاعه عن 800 كيلومتر ولا يزيد عن 817 كيلومترا. ولم يكشف ما إذا كانت هذه القطع تشكل خطورة على الأجهزة والأقمار الصناعية العاملة في الفضاء أو لا.

 

ويذكر أن القمر الصناعي NOAA 17 ، أطلق فى شهر يونيو 2002 وتوقف عن الخدمة عام 2013 ، وقد سبق أن تحطمت أقمار صناعية من هذا النوع نتيجة انفجار البطاريات الموجودة على متنها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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