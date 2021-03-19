عالجوا مشكلة توقف الصوت في تطبيق FaceTime عبر هذه الطرق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 05:12 مساءً - يعتبر تطبيق (FaceTime) أحد أكثر التطبيقات شعبية لدى مستخدمي أجهزة آبل، وهو عبارة عن خدمة من آبل تتيح لهم إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية مع أي شخص يستخدم أيضًا جهاز iOS أو iPadOS أو حاسوب ماك، أو لإجراء المكالمات الصوتية مع أي شخص يستخدم ساعة آبل الذكية.

كما يدعم التطبيق إجراء المكالمات الجماعية في آيفون وآيباد، حيث يمكنك إجراء مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 32 شخصًا في آن واحد، ومع ذلك في بعض الأحيان قد تواجه بعض مشاكل الأداء خاصة عندما يتوقف الصوت عن العمل بحيث لا يستطيع الآخرون سماعك عندما تجرى المكالمة.

إليك 7 طرق لإصلاح مشكلة توقف الصوت عن العمل في تطبيق FaceTime:

1- التحقق من التوافق:

إذا قمت بشراء هاتف آيفون جديد أو جهاز آيباد، أو قمت بالانتقال إلى بلد جديد أو غيرت مزود خدمة الإنترنت، فيجب عليك أولاً التحقق من كون تطبيق FaceTime مدعومًا أم لا، ذلك لأنه غالبًا ما نجد أن التطبيق غير متاح في بعض البلدان أو المناطق أو لا تدعمها بعض شركات الإنترنت، لذا يجب عليك التحقق من ذلك من خلال موقع آبل الرسمي عبر هذا الرابط.

2- أعد تشغيل الهاتف:

بمجرد أن تتأكد من أن التطبيق مدعوم في هاتفك أو جهازك اللوحي، فلا تقم بتغيير أي إعدادات بدلًا من ذلك كل ما عليك القيام به هو إعادة تشغيل الهاتف أو الجهاز اللوحي ثم قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى وإجراء مكالمة لمعرفة هل تم إصلاح مشكلة الصوت أم لا.

3- تحقق من الصوت في جهازك:

في كثير من الأحيان، نعتقد أن حل بعض المشكلات الرئيسية في تطبيق FaceTime قد يكون معقدًا، بينما الحل دائما ما يكون بسيطًا، على سبيل المثال: إذا لم تتمكن من سماع صوت الشخص الآخر أثناء المكالمة، فيجب عليك التحقق من مستوى الصوت في هاتفك أو جهازك اللوحي، وذلك من خلال الضغط على زر رفع مستوى الصوت.

4- تحقق من الميكروفون في الهاتف:

إذا واجهت مشكلة في الصوت في تطبيق FaceTime فربما المشكلة من الهاتف نفسه وليس التطبيق، ولحل ذلك يجب عليك التأكد من أن الصوت يعمل بشكل طبيعي في التطبيقات الأخرى، من خلال إجراء مكالمة عادية أو مكالمة عبر الإنترنت من خلال أي تطبيق اتصال ومعرفة هل تواجه المشكلة نفسها أم لا.

5- إغلاق التطبيقات الأخرى التي قيد التشغيل:

عند استخدام تطبيق FaceTime لإجراء مكالمة فيديو أو صوت يجب عليك التأكد من إغلاق التطبيقات الأخرى التي تستخدم ميكروفون الهاتف أو السماعة مثل: تطبيقات الدردشة أو الموسيقى أو الفيديو، ثم البدء في إجراء مكالماتك باستخدام التطبيق.

6- ضبط التاريخ والوقت:

لاستخدام تطبيق FaceTime في هاتف آيفون أو جهاز آيباد يجب أن يكون الوقت والتاريخ متوافقين في المنطقة التي تعيش فيها، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (التاريخ والوقت) Date & time.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (التعيين تلقائيًا) Set automatically إلى وضع التشغيل.

7- إعادة تعيين إعدادات الشبكة:

إذا لم تساعد الحلول المذكورة السابقة في إصلاح مشكلة توقف الصوت في تطبيق FaceTime فيجب عليك إعادة تعيين إعدادات الشبكة في هاتفك أو جهازك اللوحي، حيث سيؤدى ذلك إلى إعادة تعيين إعدادات شبكة الواي فاي وبيانات الهاتف، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (إعادة تعيين) Reset.

اضغط على خيار (إعادة تعيين إعدادات الشبكة) Reset network settings.

اعد تشغيل الهاتف أو الجهاز اللوحي.