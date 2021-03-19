نوكيا تتحضر للكشف عن 3 هواتف غامضة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 05:12 مساءً - منذ 4 ساعات

كشفت شركة ”HMD Global“ مالكة علامة ”نوكيا“ التجارية، أنها ستنظم حدثًا في الـ8 من شهر نيسان/ أبريل المقبل، ومن المتوقع الإعلان فيه عن 3 هواتف ذكية جديدة من“Nokia – G10″ و ”X10“ و ”X20“.

وأشارت تقارير تقنية إلى أنه لم يتم سابقا تداول حديث عن أي من هذه الهواتف من جانب ”HMD“، لكن ”X20“ قد مر عبر منصة ”Geekbench“ لاختبارات الهواتف قبل الكشف المتوقع عن المواصفات الرئيسية.

ويعمل“ Nokia X20″ بنظام ”Android 11″، وتقول التقارير إنه سيحتوي على معالج ”SM4350“ تحت الغطاء، رغم معلومات تقول إنه سيضم معالج ”Snapdragon 480 5G SoC“.

وتم إقران مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، على الرغم من أنه قد تكون هناك خيارات ذاكرة أخرى لم يتم تأكيدها بعد.

وبحسب موقع ”جي إس إم أرينا“ التقني الشهير، يقال إن هاتف X20 سيأتي بسعر 350 يورو في انتظار مزيد من المعلومات والتأكيدات في الأيام المقبلة.