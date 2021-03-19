شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تسعى لاستخدام إطارات المركبات الفضائية فى الدراجات على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه على الرغم من المرونة الشديدة للنيتينول، إلا أنه يعود إلى شكله الأصلي على المستوى الجزيئي دون أن يفقد السلامة الهيكلية، فإنه يوفر قوة جر جيدة أو أفضل من الإطارات المطاطية التقليدية، ولديه قدرات مدمجة لامتصاص الصدمات.

عمل فريق SMART مع مخترعي مركز أبحاث جلين التابع لناسا لتكييف التكنولوجيا لاستخدامها من جانب عامة الناس.

ورغم ذلك إلا أن الإطارات أثقل بكثير من الإطارات المطاطية التقليدية، كما أن هيكلها ذى النسج المفتوح يعني أن الحطام يمكن أن يعلق بالداخل.

وسيتم تشطيب إطارات METL الخاصة بالعجلات بسطح شبيه بالمطاط لإضفاء مزيد من الثبات، حتى يتمكنوا من الركوب فوق الأوساخ والأرصفة وغيرها من التضاريس.

وستكون إطارات METL متاحة لمجتمع ركوب الدراجات في أوائل عام 2022، على الرغم من عدم الإعلان عن الأسعار.

وهناك خطط طبيعية لتكييفها مع السيارات والمركبات الأخرى ذات العجلات، حيث يمكن أن يصبح إطار السيارة لا ينفجر من التسرب أو الثقوب.