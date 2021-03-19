شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارته للواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر
وسيتيح السوار أيضا رصد إشارات عصبية تفسر إيماءات وحركات معقدة من اليد، ويمثل الإعلان تطورا من فيس بوك فى سباق محتدم بين عمالقة شركات التكنولوجيا خاصة أبل وأمازون وجوجل.
وفي وقت سابق كشف فيس بوك النقاب عن سياسة حقوق إنسان جديدة على مستوى الشركة لتأكيد التزامها "باحترام حقوق الإنسان فى عملياتها التجارية وتطوير المنتجات والسياسات والبرمجة"، ويبدو أن السياسة الجديدة أقل تحولًا فى قواعد فيس بوك - كما تشير بلومبيرج، حيث لم تغير الشركة سياسات المحتوى الخاصة بها - ولكنها أكثر من إطار عمل لها لدعم جهودها الحالية بشكل أفضل حول قضايا حقوق الإنسان.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فبموجب السياسة الجديدة، يقول فيس بوك إنه سينشر تقريرًا سنويًا يوثق "كيف نتعامل مع مخاوف حقوق الإنسان الناشئة عن منتجاتنا أو سياساتنا أو ممارساتنا التجارية"، وستبدأ الشركة أيضًا فى الإبلاغ عن "أهم" قضايا حقوق الإنسان التى تتعامل معها إلى مجلس إدارتها، كما تقوم أيضًا بإنشاء صندوق لتقديم "المساعدة غير المتصلة بالإنترنت"، مثل الأمن للنشطاء والصحفيين وغيرهم من "المدافعين عن حقوق الإنسان".