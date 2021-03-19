شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارته للواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيس بوك إنها طورت سوار معصم سيُزود بخصائص للتحكم فى نظارتها للواقع المعزز المتوقع طرحها فى وقت لاحق هذا العام، وذكرت الشركة فى منشور أن مرتدى السوار سيكون بمقدوره التفاعل مع العالم الافتراضى بأصابع اليد.

وسيتيح السوار أيضا رصد إشارات عصبية تفسر إيماءات وحركات معقدة من اليد، ويمثل الإعلان تطورا من فيس بوك فى سباق محتدم بين عمالقة شركات التكنولوجيا خاصة أبل وأمازون وجوجل.

وقد كانت فيس بوك قد قالت فى السابق إن النظارات الذكية ستحتاج للاعتماد على أجهزة مثل الهواتف فى المستقبل المنظور بسبب قيود منها عمر البطاريات والحرارة الناجمة عن عملية المعالجة.