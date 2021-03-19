شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر عرض فيديوهات يوتيوب مباشرة على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق منصات التدوين المصغر عبر الإنترنت، اختبار إتاحة مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة على "يوتيوب" دون مغادرة شبكتها الاجتماعية، وأطلقت "تويتر" الخاصية الجديدة عبر تطبيق منصتها الخاص بالأجهزة المعتمدة على نظام تشغيل iOS، كهواتف "آى فون" وحاسبات "آى باد" اللوحية.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة التى بدأت اختبارها حاليا لمستخدمى منصة (آى أوه إس) تسمح للمستخدم بمشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب" مباشرة من "الخط الزمنى" للمستخدم دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة عبر شبكتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاختبار سيكون متاحا فقط لمجموعة صغيرة جدا من المستخدمين فى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والسعودية.

ونوهت إلى أن الاختبار الحالى سيمتد لأربعة أسابيع فقط، وسيتم تقييمه لدراسة تعميمها لاحقا، ويأتى الاختبار بعد إجراء اختبارين آخرين مماثلين الأسبوع الماضى على التطبيقات الخاصة بمنصتى "آى أوه إس" و"أندرويد" والتى تستهدف جميعها تحسين مشاركة ومشاهدة الوسائط على الشبكة الاجتماعية.