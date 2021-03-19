تكنولوجيا: إطلاق أقمار صناعية لتنظيف المدار من النفايات الفضائية باستخدام مغناطيس

القاهرة - سامية سيد - تستعد وكالة الفضاء البريطانية لإطلاق أول قمر صناعى فى العالم يستخدم المغناطيس لجمع النفايات الفضائية فى نهاية هذا الأسبوع، حيث ستنطلق المركبة المسماة ELSA-d والتى صنعتها شركة Astroscale اليابانية، من كازاخستان على متن صاروخ سويوز الروسى فى الساعة 6.07 صباحًا بتوقيت جرينتش غدا السبت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تتكون المركبة التى يبلغ وزنها 200 كجم من مكونين سيجريان سلسلة من الاختبارات فى الفضاء لتجربة القدرة على استرداد النفايات غير المرغوب فيها باستخدام آلية مغناطيسية، وتأتى هذه المهمة بترخيص من قبل وكالة الفضاء البريطانية، حيث تعمل كحالة اختبار لترخيص البعثات المستقبلية لإزالة المركبات الفضائية البائدة وشظايا الحطام.

ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، هناك ما يقرب من 9200 طن من الحطام الفضائى - يُعرّف على أنه أجسام من صنع الإنسان تشظت من المركبات الفضائية وتطفو الآن فوق الأرض بلا هدف.