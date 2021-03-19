شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الكائنات الفضائية ستشبه الحيوانات على الأرض بأجنحة أو زعانف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويتعمق كيرشنباوم في مخلوقات الأرض، ويستكشف نظرية التطور، ويضع تنبؤات حول كائنات تعيش على سنوات ضوئية من عالمنا.

وهذا الكتاب لا ينشغل بالتوقعات حول شكل معين، أو ما قد تبدو عليه في الواقع، بل يتطرق إلى كيفية تشكيلها وما قد يتصرفون به، وهو مستمد جزئيًا من عمل ريتشارد دوكينز، الذي يستكشف مفهوم "الداروينية العالمية"، حيث قال دوكينز نفسه إن الكتاب يقدم نظرة على البيولوجيا الأرضية.

كما كشف أن القوانين العالمية للبيولوجيا التي تحكم الحياة على الأرض من المرجح أن تنطبق على الكائنات الفضائية، مع تطور الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي.

ويؤكد أن ذلك ينطبق بغض النظر عن المواد التي تتكون منها الكائنات كيميائيًا، أو البيئات التي تعيش فيها أو نوع النجم الذي يدور حوله كوكبهم، حيث إن نظرية تشارلز داوين في الانتقاء الطبيعي هي بقاء الأفراد وتكاثرهم بناءً على قدرتهم على التكاثر بنجاح.