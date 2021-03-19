شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كروم" يوسع ميزة التسمية التوضيحية للصوت والفيديو على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على توسيع ميزة التسمية التوضيحية في الوقت الفعلي ، Live Captions ، من هواتف Pixel إلى أي شخص يستخدم متصفح Chrome ، كما اكتشفه مطورو XDA لأول مرة. تستخدم ميزة "النسخ النصي التلقائي" التعلم الآلي لإنشاء تسميات توضيحية تلقائيًا لمقاطع الفيديو أو الصوت حيث لم تكن موجودة من قبل ، وجعل الويب أكثر سهولة بالنسبة لأي شخص يعاني من الصمم أو ضعاف السمع، وفقا لما نقله موقع the verege.

وعند التمكين، تظهر ميزة "النسخ النصي التلقائي" تلقائيًا في صندوق صغير قابل للحركة أسفل متصفحك عندما تشاهد أو تستمع إلى جزء من المحتوى يتحدث فيه الأشخاص، تظهر الكلمات بعد تأخير بسيط، وللحديث السريع أو المتلعثم قد تلاحظ الأخطاء، ولكن بشكل عام الميزة مثيرة للإعجاب تمامًا كما كانت عندما ظهرت لأول مرة على هواتف Pixel في عام 2019، ستظهر التسميات التوضيحية حتى مع صوت مكتوم أو تم خفض مستوى الصوت، مما يجعلها طريقة "لقراءة" مقاطع الفيديو أو البودكاست دون التنصت على الآخرين حولك.

وعملت Live Captions من Chrome على مقاطع فيديو YouTube وتدفق Twitch ومشغلات البودكاست وحتى خدمات بث الموسيقى، مثل SoundCloud في الاختبارات المبكرة التي أجراها موقع The Verge، ومع ذلك، يبدو أن Live Captions في Chrome تعمل باللغة الإنجليزية فقط، وهو ما يحدث أيضًا على الهاتف المحمول.

ويمكن تمكين Live Captions في أحدث إصدار من Chrome من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم قسم "متقدمة" ثم "إمكانية الوصول"، (إذا لم تكن ترى الميزة فحاول تحديث المتصفح وإعادة تشغيله يدويًا) وعند تشغيلها سيقوم Chrome بتنزيل بعض ملفات التعرف على الكلام بسرعة ثم تظهر التسميات التوضيحية في المرة التالية التي يقوم فيها المتصفح بتشغيل الصوت الذي يتحدث فيه الأشخاص.

وتم تقديم Live Captions لأول مرة في الإصدار التجريبي من Android Q ، ولكن حتى اليوم، كانت حصرية لبعض هواتف Pixel و Samsung، الآن بعد أن أصبحوا يستخدمون Chrome ستتوفر Live Captions لجمهور أوسع بكثير.