شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل أكثر من 99 مليون إعلان عن علاجات ولقاحات كورونا مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل في تقرير جديد عن حظر أكثر من 99 مليون إعلان مرتبط بكورونا فى عام 2020، بما في ذلك إعلانات "العلاجات المعجزة" وجرعات اللقاح المزيفة، كما أنه بشكل عام أزالت الشركة ما يقرب من 3.1 مليار إعلان العام الماضي لانتهاك سياساتها وقيدت 6.4 مليار إعلان إضافي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يكشف تقرير سلامة الإعلانات السنوي لعملاق التكنولوجيا عن مدى صعوبة العمل لمواكبة الجهات الفاعلة السيئة التي تبحث عن طرق جديدة لخداع الأشخاص عبر الإنترنت.

وتعاملت الشركة في العام الماضي مع التلاعب في أسعار المنتجات المطلوبة مثل معقم اليدين والأقنعة والسلع الورقية، بالإضافة إلى الإعلانات التي تروّج للعلاجات الخاطئة.

قال سكوت سبنسر، نائب رئيس جوجل لخصوصية وأمان الإعلانات، في منشور بالمدونة: "في عام 2020، تم وضع سياساتنا على المحك"، مضيفا "لقد نجحنا بشكل جماعي في اجتياز جائحة عالمية، وانتخابات متعددة حول العالم، واستمرار الكفاح ضد الجهات الفاعلة السيئة، بحثًا عن طرق جديدة للاستفادة من الأشخاص عبر الإنترنت".

وعمل الآلاف من موظفي جوجل على مدار الساعة لتقديم تجربة آمنة للمستخدمين والمبدعين والناشرين والمعلنين، حيث زاد عدد حسابات الإعلانات المعطلة بسبب انتهاكات السياسة بنسبة 70% من مليون في العام السابق إلى أكثر من 1.7 مليون.

كما منعت الشركة أو أزالت أكثر من 867 مليون إعلان لمحاولة التهرب من أنظمة الكشف الخاصة بها، و101 مليون إعلان إضافي لانتهاك سياساتها بشأن التحريف.

وأعلنت الشركة، "نظرًا لانتشار الادعاءات والمؤامرات حول أصل فيروس كورونا وانتشاره عبر الإنترنت، أطلقنا سياسة جديدة لحظر كل من الإعلانات والمحتوى الذي يتم تحقيق الدخل منه حول Covid-19 أو حالات الطوارئ الصحية العالمية الأخرى التي تتعارض مع الإجماع العلمي".