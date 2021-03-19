الأرصاد: منخفض جوي يستمر لمدة أربع أيام بدأ من السبت

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس الأرصاد الجوية السابق، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وحقيقة تغير المناخ.

وقال "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر فضائية " الأولي المصرية": الربيع سيبدأ يوم السبت المقبل، وسنشهد قدوم منخفض جوي يستمر لمدة أربع أيام.

وأشار إلي أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة، ولكن سريعًا ما تعود درجة الحرارة إلى درجات حرارة الشتاء، موضحا أن أيام الربيع شبيها بفصل الشتاء.

وأوضح "عبد العال" أن هناك تغيرا في المناخ علي مستوي العالم، وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن مصر منذ أربع سنوات لم تشهد رياح الخماسين، وهذا بسبب التغيرات المناخية.