شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين فحص ذاكرة الـ RAM على الكمبيوتر وجهاز Mac؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وإذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعاني من مشاكل في الذاكرة أو كان بطيئًا باستمرار، فقد تكون المشكلة هي ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بك، ويمكنك ترقيته إذا شعرت أن هذه مشكلة، ويمكنك التحقق من مقدار ذاكرة الوصول العشوائي الموجودة على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac الخاص بك بطرق مختلفة.

يمكنك التحقق من حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الموجودة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، إذا كنت تستخدم Windows 10:

1. اضغط فوق قائمة ابدأ واكتب "about" في شريط البحث.

2. اضغط فوق "حول جهاز الكمبيوتر الخاص بك" عندما يظهر في نتائج البحث.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى "ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة"، حيث سيتم عرض مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لديك، والمقدار الذي يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بك استخدامه بالفعل هناك.

ويمكنك أيضًا العثور على هذه المعلومات باستخدام إدارة المهام:

1. اضغط بزر الماوس الأيمن على شريط المهام، واضغط على "إدارة المهام" أو اضغط على Ctrl + Shift + Esc لفتحه بسرعة.

2. اضغط فوق علامة التبويب "الأداء" في الأعلى، إذا كنت لا ترى علامة التبويب هذه، فاضغط فوق "مزيد من التفاصيل" في الجزء السفلي.

3. اضغط على "Memory".

4. سترى مقدار ذاكرة الوصول العشوائي الموجودة لديك في الجزء العلوي من الرسم البياني، ومعلومات حول مقدار استخدام الكمبيوتر حاليًا أسفله.

أما عن كيفية التحقق من حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الموجودة على جهاز Mac، فإنه على الرغم من أنه لا يمكن ترقية أجهزة Mac بشكل عام بنفس سهولة ترقية أجهزة الكمبيوتر، إلا أن بعض أجهزة كمبيوتر Mac تتيح لك استبدال ذاكرة الوصول العشوائي.

1. اضغط فوق رمز أبل في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك، وحدد "About This Mac".

2. ستظهر لك النافذة التي تفتح إحصائيات جهاز الكمبيوتر الخاص بك بجوار "الذاكرة"، سترى مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الموجودة على جهاز الكمبيوتر لديك.

إذا كنت تريد قراءة أكثر تفصيلاً لمقدار ذاكرة الوصول العشوائي لديك، بما في ذلك كيفية تقسيم ذاكرة الوصول العشوائي، يمكنك استخدام قائمة تقرير النظام.

1. في نفس قائمة "حول نظام التشغيل Mac هذا"، اضغط فوق "تقرير النظام ..."

2. ستفتح نافذة أكبر مليئة بالتفاصيل حول أجهزة Mac، في الشريط الجانبي الأيسر، اضغط على "الذاكرة".

3. في الصفحة التي تظهر، سترى تفاصيل حول "Memory Slots" بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك استخدام هذا لمعرفة كيفية تقسيم ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بجهاز Mac، على سبيل المثال، في جهاز Mac هذا، يتم تقسيم 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بين وحدتي ذاكرة 8 جيجابايت.