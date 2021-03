فيسبوك تطور سوار يستفيد من الجهاز العصبي

دبي - يزن راشد - قدمت شركة فيسبوك اليوم الخميس نظرة أولية على نموذج أولي لوحدة تحكم على شكل سوار تعتمد على المعصم وتستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي ومدخلات من الجهاز العصبي لمرتديها للتفاعل مع بيئات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويوفر النموذج الأولي لوحدة التحكم بالواقع المعزز إدخالًا بسيطًا قائمًا على الإيماءات يعادل النقر على الزر.

ويتيح ذلك تطبيقات، مثل إطلاق القوس والسهم الافتراضيين، ويمكن للجهاز باستخدام اللمس القائم على المعصم تقريب الإحساس بسحب سلسلة القوس للخلف.

ويقول باحثو فيسبوك: إن وحدة تحكم الواقع المعزز القابلة للارتداء ستوفر يومًا ما قدرات أكثر تقدمًا، مثل القدرة على لمس واجهات وعناصر افتراضية والتقاط كائنات افتراضية عن بُعد.

وتتيح لك التقنية في النهاية الكتابة عبر لوحة مفاتيح افتراضية على طاولة أو في حضنك بسرعة أعلى مما هو ممكن باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.

ويقول (توماس ريردون) Thomas Reardon، مدير الواجهات العصبية الحركية في مختبر فيسبوك Reality Labs: عندما تعمل الواجهات العصبية بشكل صحيح تشعر وكأنها سحر.

وتستثمر فيسبوك مبالغ طائلة في البحث والتطوير المتعلق بالجيل التالي من واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة.

ولا تزال عملاقة التواصل الاجتماعي ترى أن الواقع الافتراضي والواقع المعزز هما مجالان رئيسيان للنمو، وتريد أن تكون في طليعة إنشاء التكنولوجيا التمكينية للطريقة التي يستخدم بها الأشخاص منصات الحوسبة للعقد القادم وما بعده.

ويعمل فريق Reality Labs أيضًا على تطوير واجهة مدركة للسياق مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظارات الواقع المعزز.

وفي مؤتمر Facebook Connect العام الماضي، أعلنت الشركة عن خط جديد من نظارات الواقع المعزز الذكية، بدءًا من نماذج Ray Ban المقرر إطلاقها في وقت ما في عام 2021.

وقال (أندرو بوسورث) Andrew Bosworth، رئيس Reality Labs، في AR glasses will enable us to be present and connected—how we communicate with this new device will be critical. Building this interface demands advances from numerous technological areas and I’m proud of our research teams and the progress we’ve made: https://t.co/6ztS7bYQCw https://t.co/SJgViVJt5e — Boz (@boztank) March 18, 2021 : تمكننا نظارات الواقع المعزز من التواجد والاتصال، وستكون كيفية تواصلنا مع هذا الجهاز الجديد أمرًا بالغ الأهمية.

وتقول فيسبوك: إنها تخطط في وقت لاحق من هذا العام لكشف النقاب عن عملها في مجال الروبوتات اللينة لبناء أجهزة مريحة يمكن ارتداؤها طوال اليوم بالإضافة إلى تقديم تحديث لأبحاث القفازات اللمسية.

وأكدت فيسبوك أن النهج الذي تستخدمه مع وحدة تحكم الواقع المعزز القائمة على المعصم لا يشبه قراءة العقل.

وبدلاً من ذلك، يستخدم جهاز التحكم التخطيط الكهربي للعضلات أو EMG، الذي يستخدم أجهزة استشعار لترجمة إشارات الأعصاب الحركية الكهربائية التي تنتقل عبر المعصم إلى اليد إلى أوامر رقمية يمكنك استخدامها للتحكم في وظائف الجهاز.

وقالت فيسبوك: ما نحاول القيام به باستخدام الواجهات العصبية هو السماح لك بالتحكم في الجهاز مباشرةً، باستخدام إخراج الجهاز العصبي المحيطي – وتحديدًا الأعصاب الموجودة خارج الدماغ التي تحرك عضلات اليد والأصابع.