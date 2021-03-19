OnePlus 9 Pro يدعم الشحن اللاسلكي بسرعة 50 واط

دبي - يزن راشد - يدعم هاتف OnePlus 9 Pro القادم الشحن اللاسلكي بسرعة 50 واط، وتدعي شركة OnePlus أن الهاتف يشحن لاسلكيًا (مع شاحن Warp Charge 50 الجديد) من 1 إلى 100 في المئة في 43 دقيقة.

ويعد هذا بمثابة دفعة كبيرة مقارنة بشحن OnePlus 8 Pro اللاسلكي بقوة 30 واط، الذي يوفر شحنًا بنسبة 50 في المئة في 30 دقيقة.

ولا تقتصر التحسينات على الشحن اللاسلكي على OnePlus 9 Pro، حيث يتمتع كل من OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro بالشحن السلكي بسرعة 65 واط الذي يشحن البطارية من 0 إلى 100 في المئة في 29 دقيقة.

وفي حين أن هاتف OnePlus 9 لا يحصل على هذه السرعات اللاسلكية السريعة، يمكن استخدامه مع الشاحن الجديد حتى 15 واط.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم كل من OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro الشحن اللاسلكي القياسي Qi عند 15 واط.

وكان الشحن السريع جزءًا من تجربة هواتف OnePlus منذ بعض الوقت، ووفقًا لمدير العمليات ورئيس قسم البحث والتطوير، فقد حقق نجاحًا كبيرًا مع العملاء.

وقال: منذ تقديم أول تقنية شحن سريع مع OnePlus 3، سمعنا الكثير من التعليقات الإيجابية، حيث أشار العديد من مستخدمي OnePlus إلى أن التقنية غيرت طريقة شحن الأجهزة بشكل أساسي، ويمكنهم ببساطة إعادة شحن البطارية ليوم واحد أثناء الاستعداد في الصباح بدلاً من الشحن طوال الليل.

وتستخدم سلسلة OnePlus 9 تصميمًا لبطارية ثنائية الخلية تم تقديمها للمرة الأولى OnePlus 8T، التي تعد جزءًا من صيغة OnePlus 9 Pro لتحقيق سرعات الشحن اللاسلكي السريعة.

ويتم شحن كل خلية بقدرة 25 واط في وقت واحد، وتستخدم OnePlus طاقة جهد أعلى، مما ينتج عنه حرارة أقل من استخدام أمبير أعلى ويتجنب زيادة سخونة الهاتف عن طريق توجيه الطاقة عبر مضخة شحن خاصة.

ويساعد تصميم البطارية الثنائية الخلية في تخفيف الحرارة الناتجة عن الشحن اللاسلكي، جنبًا إلى جنب مع بعض تعديلات التصميم الأخرى للمساعدة في تبديد الحرارة، مثل: رقائق النحاس السميكة والمبدد الحراري الأكبر.

وهناك أيضًا ميزة رئيسية في الشاحن نفسه تتمثل في المروحة، وبالرغم من أن ضوضاء المروحة المضافة لا تعتبر مثالية إذا كان الشاحن على منضدة النوم، لكن بالنسبة لمالك الهاتف الذي يريد الحفاظ على روتين الشحن الليلي، فإن هناك دعمًا لشحن أكثر هدوءًا أثناء وضع وقت النوم.

ويشتمل الشاحن المصمم حديثًا أيضًا على ملفي شحن، مما يجعل من الممكن شحن الهاتف إما في الاتجاه الأفقي أو الرأسي.

ويعد هذا مفيدًا إذا كنت ترغب في القيام بمهام متعددة في وقت الشحن ومشاهدة مقطع فيديو أيضًا، وتقول OnePlus: إنه لا ينبغي أن يؤثر في سرعة الشحن.

وبالنسبة لتكلفة الشاحن، ليس هناك معلومات حول الأسعار في الوقت الحالي، لكن شاحن Warp Charge بقدرة 30 واط الصادر في العام الماضي لم يكن رخيصًا، حيث تم تقديم إصدار الوسادة بسعر 69.95 دولار وإصدار الحامل بسعر 79.95 دولار.