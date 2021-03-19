يوتيوب تطرح خدمة YouTube Shorts لمنافسة تيك توك

دبي - يزن راشد - تطلق منصة يوتيوب خدمة YouTube Shorts، وهي رد جوجل على الفيديوهات القصيرة من تيك توك، في المرحلة التجريبية في الولايات المتحدة.

وكان تنسيق الفيديو القصير متاحًا لعدة أشهر في الهند، لكنه يمثل اليوم ظهوره الأول في الولايات المتحدة، إلى جانب إضافة العديد من الميزات الجديدة.

وتتيح الميزة للمبدعين تسجيل وتعديل ومشاركة محتوى الفيديو القصير البالغة مدته 60 ثانية أو أقل، مع ضبطه اختياريًا على الموسيقى الشعبية.

وأبرمت يوتيوب صفقات مع Universal Music Group و Sony Music Entertainment و Warner Music Group و Warner Chappell Music و Believe و Merlin و 300 Entertainment و Kobalt و Beggars و CD Baby و Empire و Peer و Reservoir و OneRPM وغيرها.

وعلى الصعيد العالمي، لدى يوتيوب اتفاقيات مع أكثر من 250 ناشرًا لاستخدامها في منتج YouTube Shorts، كما تقول.

وتم تقديم منتج يوتيوب YouTube Shorts نفسه للمرة الأولى في شهر سبتمبر وخضع للاختبار التجريبي في الهند على مدار الأشهر العديدة الماضية.

وكان المستخدمون على الصعيد العالمي قادرين على مشاهدة الأفلام القصيرة، لكن لم يتمكنوا من إنشائها.

وتشبه تجربة تصوير محتوى YouTube Shorts إلى حد كبير TikTok.

وتقول يوتيوب: إن ميزتها تسمح لصناع المحتوى تصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة باستخدام هواتفهم المحمولة فقط.

وتوفر طريقة لربط مقاطع متعددة معًا وإضافة الموسيقى واستخدام مؤقت وعد تنازلي لتسجيل مقاطع الفيديو دون استخدام اليدين، وجميع الميزات المتوفرة حاليًا عبر تيك توك.

وعرضت يوتيوب بعض الأدوات الجديدة التي تأمل أن تساعدها في التميز عن المجموعة، حيث سيتمكن المستخدمون من أخذ عينات من مقاطع الفيديو القصيرة الأخرى وإعادة مزجها، وسيتمكن صناع المحتوى أيضًا من إضافة نص إلى نقاط محددة في الفيديو.

وتنضم YouTube Shorts إلى مجال مزدحم من تطبيقات الفيديو القصيرة، التي تحاول جميعها الاستفادة من جنون محتوى الوسائط الاجتماعية القصير والاستفادة من عام تيك توك المضطرب.

وأطلقت فيسبوك ميزة Instagram Reels في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتخصص ميزة Spotlight في سناب شات مليون دولار يوميًا للمستخدمين الذين يصنعون مقاطع الفيديو الأكثر إمتاعًا.

واندمج اثنان من منافسي تيك توك في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بينما استحوذت منصة ريديت على آخر يسمى Dubsmash في أواخر العام الماضي.

وتخطط يوتيوب للاستفادة من نظامها البيئي الأوسع من خلال إطلاق القدرة على استخدام الصوت من مقاطع الفيديو عبر منصتها.

ويعني هذا أنه يمكنك إضفاء الطابع الإبداعي الخاص بك عبر المحتوى الذي تحب مشاهدته من خلال يوتيوب والمساعدة في العثور على جمهور جديد.

وتحاول يوتيوب تقليل حواجز الإبداع ومساعدة الجيل القادم من المؤثرين الطموحين في العثور على جمهور.