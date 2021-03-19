شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقاطعة باكستانية تخطط لبناء مزارع تجريبية لتعدين العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط مقاطعة خيبر باختونخوا الباكستانية لبناء "مزارع تعدين" رائدة تعمل بالطاقة الكهرومائية للاستفادة من سوق العملات المشفرة العالمي الصاعد، حسبما نقلت رويترز عن وزير يشرف على سياسة الحكومة الجديدة للعملات المشفرة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تكتسب فيه العملات المشفرة قبولًا سائدًا، حيث وصل سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية حيث قام المستثمرون مثل إيلون ماسك بضخ الأموال فيها وأول بنك أمريكي كبير، مورجان ستانلي، يقدم لعملائه إدارة الثروات الوصول إلى أموال البيتكوين.

وتتضمن مزارع تعدين العملات المشفرة استثمارات كبيرة في مراكز بيانات الكمبيوتر التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة.

وشكلت باكستان لجنة فيدرالية لصياغة سياسة تشفير جديدة، حتى في الوقت الذي تخطط فيه الهند المجاورة لحظر العملات المشفرة تمامًا، تكلفة مشروع التعدين لم تحدد بعد.

وقال ضياء الله بانجاش، مستشار الحكومة الإقليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا: "لقد بدأ الناس بالفعل في الاتصال بنا من أجل الاستثمار ونريدهم أن يأتوا إلى خيبر باختونخوا ويكسبوا بعض المال ويجعل المقاطعة تكسب من ذلك أيضًا".

ويوجد حاليًا كل من التعدين والتداول في العملات المشفرة في منطقة رمادية قانونية في باكستان على الرغم من ذلك، سيتعين على السلطات الفيدرالية توفير مسار واضح نحو تقنين القطاع قبل أن يتم فتحه رسميًا أمام المستثمرين.

وفي عام 2018 قال بنك الدولة الباكستاني إن العملات المشفرة ليست مناقصة قانونية وأن الجهة التنظيمية لم تأذن لأي شخص بالتعامل معها في البلاد، تُدرج باكستان حاليًا أيضًا في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي العالمي وأحد المجالات التي طلبت هيئة مراقبة غسيل الأموال العالمية من إسلام أباد تنظيمها بشكل أفضل هى العملات المشفرة.

ومع ذلك فإن التعدين والتداول في العملات المشفرة يزدهر في باكستان مع تطبيقات مثل Binance و Coinbase من بين أكثر التنزيلات شعبية في البلاد، وفقًا لشركة تحليلات الويب.

وقال بانجاش: "إن حكومتنا فقط هى التي لا تشارك حاليًا، فالناس في جميع أنحاء باكستان يعملون بالفعل على هذا الأمر، إما التعدين أو التداول في العملات المشفرة وهم يكسبون دخلاً من ذلك"، "نأمل في رفع هذا الأمر إلى المستوى الحكومي بحيث يمكن التحكم في الأمور ومنع الاحتيال عبر الإنترنت أو عمليات الاحتيال الأخرى".