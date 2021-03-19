تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف Moto G100 5G من موتورولا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لموقع 91Mobiles، لقد تم إدراج هاتف Moto G100 من موتورولا ضمن قائمة إحدى متاجر التجزئة الإسبانية على الإنترنت؛ ParaTuPC. وظهر الهاتف تحت الاسم الرمزي XT2125 وبسعر 479 يورو.

من المفترض أن يشمل هذا المبلغ الضرائب المحلية، لذلك قد يختلف سعر التجزئة الرسمي بحوالي 10 يورو حسب السوق الأوروبية. ومع ذلك، فإن هذا السعر يشير إلى أن Moto G100 سيكون في متناول الجميع، خصوصًا بالنظر إلى مواصفاته.

سيتم تشغيل Moto G100 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 870 الجديد، وهو نسخة محسنة من Snapdragon 865 الذي تم استخدامه في معظم هواتف أندرويد الرئيسية لعام 2020.

ومن المتوقع أن يضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، وعلى الأرجح سيكون هناك إصدار 8/256 جيجابايت كذلك.

سيدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس، وسيتم تزويده بشاشة AMOLED ضخمة بحجم 6.7 بوصة مزودة بثقب من الأعلى للكاميرتين الأماميتين. ومن الخلف، تم تجهيز الهاتف بإعداد كاميرا رباعي يضم كاميرا رئيسية بدقة مستشعر 64 ميجابكسل في المقدمة.

في حين ستاتي الكاميرا الأخرى بدقة 16 ميجابكسل للعدسة واسعة الزاوية، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر ToF ثلاثي الأبعاد.

من المحتمل أن يتم طرح Moto G100 خلال الشهر المقبل.

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