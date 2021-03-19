تكنولوجيا: Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17 بلوحة مفاتيح Cherry MX الميكانيكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Alienware التجارية عن خططها لجلب لوحة مفاتيح Cherry MX الميكانيكية للجيل الرابع من أجهزة M15 وM17 القادمة.

تعد لوحة المفاتيح الميكانيكية من أبرز المميزات المقدمة في أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، ولقد قدمت كلاً من Razer و MSI إصدارات مميزة بلوحة مفاتيح ميكانيكية واليوم تستعد Alienware لدعم أجهزة الشركة بلوحة مفاتيح Cherry MX.

ولقد إستغرقت Alienware فترة تصل إلى 3 سنوات لتطوير الجيل الجديد من الأجهزة المميزة بلوحة المفاتيح الميكانيكية في أجهزة M15 و M17، حيث إستطاعت Cherry MX بالتعاون مع Alienware أن تطور لوحة مفاتيح ميكانيكية تتوافق مع تصميم الأجهزة.

وتتميز الإصدارات السابقة من لوحة مفاتيح Cherry MX بإرتفاع 18.5مم، بينما يأتي الإصدار الأحدث بإرتفاع 11.9مم وهو إرتفاع لا يتوافق مع أجهزة Alienware، إلا أن الإصدار الجديد المطور عبر الشركتين يتميز بإرتفاع منخفض جداً 3.5مم، ولقد توصلت Alienware لإختيار هذا النموذج بعد تجربة 160 نموذج.

ويتميز الإصدار الجديد من لوحة مفاتيح Cherry MX الميكانيكية بمسافة إنتقال بين المفاتيح 1.8مم، أي بفارق 0.4مم مقارنة بلوحة مفاتيح Alienware M15 التقليدية، كما أكدت الشركة على إختبار المفاتيح التي تدعم حتى 15 مليون نقرة، مع تجربة أكثر إستقراراً في الكتابة على لوحة المفاتيح.

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