شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لاستثمار 7 مليارات دولار فى مراكز البيانات بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل، إنها تخطط لاستثمار أكثر من 7 مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في الولايات المتحدة هذا العام وفقا لما نقلته رويترز.

ويشمل إنفاق Google مليار دولار في ولايتها الأصلية، كاليفورنيا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخرج فيه العديد من الشركات من وادي السيليكون بعد أن تسببت جائحة COVID-19 في تحول أوسع إلى العمل عن بعد، مما جعل الشركات تعيد النظر في التكاليف التشغيلية المرتفعة للدولة والضرائب الباهظة.

قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي إن الاستثمارات ستخلق ما لا يقل عن 10000 وظيفة جديدة بدوام كامل في Google.