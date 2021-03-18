تكنولوجيا: سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني عن وحدة تحكم جديدة مخصصة لدعم ألعاب الواقع الافتراضي على منصة بلايستيشن 5، وعلى ما يبدو، فإن وحدة التحكم الجديدة هذه أكثر تطورًا بمراحل عن سابقتها Move.

على عكس وحدة تحكم Move ذات التصميم القديم، تأتي وحدة التحكم الجديدة بتصميم جرم سماوي مع تقنية المشغل التكيفي الموجودة بذراع تحكم DualSense.

كما تحتوي كل وحدة تحكم على تجاذبات أكثر بالمشغلات وتهدف سوني إلى استخدام هذه التقنية في ألعاب الواقع الافتراضي المستقبلية.

وعلاوةً على ذلك، تحتوي وحدات التحكم أيضًا على ردود فعل لمسية، وتقنية لمس الإصبع مما يسمح لها باكتشاف الأصابع دون الحاجة إلى الضغط على المناطق التي تضع فيها الأصبع. وقال Hideaki Nishino، رئيس التخطيط في بلايستيشن: “ستمكنك هذه الميزة من القيام بإيماءات طبيعية أكثر بيديك أثناء اللعب”.

ستتوافق وحدة التحكم أيضًا مع نظارات الواقع الافتراضي الجديدة المرتقبة من سوني عبر حلقة بالجزء السفلي من وحدة التحكم.

المصدر

اعلان





