شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تصدر مقطعا صوتيا من مركبتها وهي تواجه عوائق المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجوّل مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لوكالة ناسا ببطء عبر المريخ، ولكن يمكننا الآن سماع إطاراتها تتدحرج فوق التراب من مسافة 239 مليون ميل، وشاركت وكالة الفضاء الأمريكية أول مقطع صوتي للإطارات الستة للمركبة الجوالة "تضرب، وتصدر صوت خشخشة" عبر حفرة جيزيرو للبحث عن علامات الحياة القديمة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، شاركت "بيرسيفيرانس"، المعروفة أيضا باسم "Perky"، أول لقاء لها مع "شيطان غبار" تحرك من اليمين إلى اليسار خلف ذراعها الآلية.

وأُرسل مقطع فيديو قصير إلى فريق ناسا يظهر سحابة دوامة من الغبار من بعيد، ويقول الخبراء إنها ستلتقي بمسارات أخرى كثيرة في المستقبل - رصدت المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" ما يقرب من 16 منذ هبوطها على سطح المريخ في عام 2012.

وهبطت "بيرسيفيرانس" في 18 فبراير، ومنذ ذلك الحين شاركت مجموعة من الصور المذهلة لعالم المريخ، إلى جانب أصوات الرياح وإطلاق الليزر على الأهداف.

ومع ذلك، فإن أحدث صوت مسجل يجعلنا نشعر كما لو أننا على طول الطريق - يمكنك سماع صوت تكسير الإطارات في الأوساخ والأجزاء الميكانيكية في كل حركة.

والتُقطت أكثر من 16 دقيقة من الأصوات من محرك "بيرسيفيرانس" في 7 مارس، من خلال ميكروفون الدخول والهبوط (EDL) الخاص بالمركبة.

وكان الميكروفون الجاهز إضافة فريدة إلى Perky، حيث تأمل ناسا أن يزود الجمهور وفريقها الخاص برؤية ثاقبة لما تبدو عليه الحياة على المريخ.