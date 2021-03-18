أفضل 5 تطبيقات للقرآن الكريم بدون إنترنت صوت وصورة في رمضان 2021

الشارقة - اميمة ياسر - إعداد: ضياء السقا

يحرص الكثيرون على قراءة القرآن الكريم، في شهر رمضان المبارك 2021، لذلك يقدم ""، أفضل 5 تطبيقات للقرآن الكريم بدون إنترنت صوت وصورة.

1- تطبيق القرآن الكريم للأندرويد Quran for Android :

يقدم العديد من المزايا الرائعة ومن أهم هذه المميزات هي جودة المصحف العالية جداً والتي سوف تساعدك على القراءة بشكل مريح جداً وبدون بذل أي مجهود هذا بالإضافة، ولا يحتاج لإنترنت.

لتحميل البرنامج من هنا

2- تطبيق أي قرآن لايت للأندرويد iQuran Lite :

يعتبر هذا البرنامج من أفضل برامج القرآن الكريم المتاحية للتحميل فهو يوفر لك كل ما تحتاج إليه في تطبيق للقرأن الكريم على الموبايل حيث يتوفر لك التطبيق بأكثر من 10 لغات مختلفة منهم اللغة العربية والإنجليزية مع دعم الترجمات بحيث يمكنك قراءة القرآن والتفسير بأي لغة تريدها هذا بالإضافة إلى إمكانية تحديد أيات معينة وحفظها لحين الرجوع إليها في وقت لاحق ويتميز هذا التطبيق بجودة الكتابة العالية والتشكيل الذي يجعل من السهل قراءة الأيات من هاتفك هذا ويوفر لك برنامج القرآن الكريم كامل للأندرويد إمكانية تشغيل الأية بالصوت والإستمتاع إليها وبذلك يضيف خاصية المصحف المسموع على الموبايل

لتحميل البرنامج من هنا

3- تطبيق القرآن الكريم بالصوت مسموع للأندرويد MP3 Quran :

هو برنامج ام بي ثري قرآن وهو عبارة عن تطبيق بسيط تقوم بتحميله أيضاً من خلال متجر جوجل بلاي ويتيح لك هذا التطبيق الرائع الإستماع إلى القرآن الكريم بأصوات مختلفة لأكثر من 20 قارئ مختلف من جميع أنحاء الوطن العربي وبجودة عالية.

لتحميل البرنامج من هنا

4- القرآن كامل بدون انترنت Holy Quran – Moshaf Al Madinah :

يتميز برنامج القرآن الكريم بدون إنترنت بحجمه الصغير جداً وتوافقه مع معظم الأجهزة فهو مناسب جداً للأجهزة الضعيفة التي لا تقبل البرامج الحديثة المتطورة وذلك لأنه تطبيق بسيط ولا يوجد به العديد من التفاصيل، فإذا كنت تريد برنامج مصحف بسيط بحجم صغير ومتوافق مع الأجهزة القديمة والحديثة فسوف يكون برنامج هولي قرآن حلاً مناسباً لك فهو أقل التطبيقات الموجودة حالياً من حيث الإستهلاك للذاكرة والموارد المختلفة.

لتحميل البرنامج من هنا

5- تطبيق أيات القرآن الكريم للأندرويد Ayat – Al Quran :

برنامج القرآن الكريم "أيات للأندرويد"، يوفر لك كل ما تحتاج إليه وأكثر في تطبيق بسيط تقوم بتحميله بشكل مجاني من خلال متجر جوجل بلاي ويوفر لك البرنامج تلاوة ايات القران الكريم بصوت اشهر القراء من مختلف أنحاء العالم مع تفسير مبسط ودقيق وواضح لجميع أيات القرآن الكريم ويحتوي البرنامج على أوضاع للتحفيظ والتي تمكنك من حفظ القرآن الكريم بشكل مبسط وسهل.

لتحميل البرنامج من هنا