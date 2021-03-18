أفضل 5 تطبيقات للبحث عن المطاعم وتقييمها في رمضان 2021

الشارقة - اميمة ياسر - إعداد: ضياء السقا

مع حلول شهر رمضان المبارك 2021، يحتاج البعض إلى البحث عن أفضل المطاعم لتناول الإفطار مع الأهل والأصدقاء في الشهر الكريم، لذلك يقدم ""، أفضل تطبيقات تقييم المطاعم.

1- تطبيق Yelp

تطبيق Yelp لديها أكثر من 135 مليون مطعم ومراجعات في جميع أنحاء العالم، فهو دليل مدينتك لإيجاد أفضل الأماكن لتناول الطعام وتقييمها.

ـ قم بالحجز بسهولة أو حجز طاولة أو طلب خدمة التوصيل أو توصيل الطعام أو عرض قوائم المطعم — كل ذلك من هاتفك

رابط تطبيق Yelp : اندرويد / ايفون

2- تطبيق أي شي

أحد التطبيقات الجديدة التي تساعد المستخدمين في العثور على المكان المناسب لهم، وبذلك يكون فيصل بين الأشخاص وأصحاب الرأي.

فيما يُقدّمه التطبيق فهو يُوفّر آلية البحث عن المطاعم والقاهي القريبة من موقع المستخدم، وله الحرية في إختيار المسافة حيث يحدد له مسافة بين 1 إلى 10 كيلو، وعند إنتهاء البحث يوفّر التطبيق معلومات حول المطعم عن طريق تطبيق فور سكوير، جنبًا إلى جنب يوضّح مكان المطعم بالإقتران مع خرائط جوجل.

من جهته التطبيق متوفّر بشكل مجاني وكامل وهو متاح على كلٍ من نظام تشغيل أندرويد و iOS

3- تطبيق Cairo 360

هو دليل غني إلى كل ما يمكن أن يخطر في بالك، خاصة المطاعم، وتقييمها.

من خلال هذا التطبيق، بإمكانكم أن تختاروا المكان الذي ترغبون في التوجّه إليه، ومعرفة كل التفاصيل المتعلّقة به، والاتصال للحجز أيضاً.

حمّلوه الآن مجاناً على جهازَي iOS و Android.

4- Yellow Pages

يقدم لائحة بكل أنواع المطاعم وتقييمها، مزوّدة بمعلوماتٍ عنها وأرقام هواتفها، ترافقها خريطة تفاعلية للشوارع وحال الطرق وحركة المرور.

ويسدي خدمات في مناطق أخرى خارج القاهرة كالإسكندرية وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وغيرها.

يمكن تحميله مجاناً على هاتفَيْ iOS و Android.

5- تطبيق Zomato

يسهل عليك تطبيق زوماتو العثور على المطاعم القريبة منك أينما كنت، حيث يضم أكثر من 95 ألف مطعم في دول مختلفة، ويستعرض بشكل تفصيلي عناوين هذه المطاعم عن طريق الخرائط، كما يعرض الكثير من الصور للمطعم بالإضافة إلى قوائم الطعام، ولمعرفة مستوى المطعم وآراء الآخرين فيه يضم التطبيق آراء العملاء حول كل المطاعم الموجودة بالإضافة إلى تقييماتهم.

التطبيق متاح على نظام IOS يمكنك تحميله من هنا و للأندرويد من هنا

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