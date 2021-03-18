أفضل 7 تطبيقات للطبخ في رمضان 2021

الشارقة - اميمة ياسر - إعداد: ضياء السقا

مع حلول شهر رمضان المبارك، تزداد حيرة الأمهات حول الطبخ في رمضان، لذلك يقدم "موجز"، أفضل تطبيقات الطهي لعام 2021، والتي تحتوي على وصفات عديدة.

1- تطبيق سفرتي

تطبيق سفرتي هو تطبيق عربي شهير يقوم بتقديم وصفات مختلفة لعدة أنواع من الطعام، كما يوجد به العديد من الأقسام مثل قسم المأكولات الشعبية، وبه وصفات لتحضير الفول والفلافل والكشري وغيرها من المأكولات الشعبية، بالإضافة لقسم لكل وجبة من الوجبات اليومية الثلاث (الإفطار والغداء والعشاء)، كما يوجد بداخله قسم خاص لطريقة عمل المأكولات البحرية المتنوعة، ويتيح لك التطبيق أيضًا فرصة للتفاعل مع غيرك من مستخدمي التطبيق الآخرين في كل مكان وتبادل الآراء حول المأكولات المختلفة، وتأتي وصفات الطعام على شكل مقاطع فيديو وصور لكل وجبة مع شرح بسيط وسهل.

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2- تطبيق ست البيت

ست البيت هو التطبيق الرسمي لقناة “ست البيت” الفضائية، والذي يعرض وصفات الطبخ العربية والغربية بشكل يسهل عملية البحث والتصفح، وبإمكانك أيضًا طلب وصفة من القائمين على عمل التطبيق مباشرة.

ما يميز هذا التطبيق أنه لا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت وعند الاتصال يقوم بتحديث بياناته وتنزيل الوصفات الجديدة آليًا.

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3- تطبيق شهية

أصبح هذا التطبيق أشهر من أن يُعرف نتيجة تقديمه مجموعة واسعة من الوصفات لمختلف أنواع المأكولات من جميع البلدان. وفي مناسبة شهر رمضان، يقدّم تطبيق "شهية" ميزة جديدة هي "تجهيزات رمضان 2021"، التي تقدّم ست أفكار لوصفات فطور رمضاني يومياً. كذلك يقدّم التطبيق فرصة لكل من يشاء أن يشارك في الاستعدادات، وأن يضيف وصفات سهلة يمكن إعدادها بمكونات متوفرة في كل بيت.

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4- المطبخ العربي

يضم هذا التطبيق وصفات طبخ متنوعة ومختلفة، وموزعة على أقسام عدة تتضمن الأطباق الساخنة والباردة، الأطباق الرئيسية، المقبلات، أطباق الفطور، الحلويات وغيرها. ولا تقتصر القائمة على الأطباق العربية فقط، بل تتضمن بعض الأطباق الغربية أيضاً.

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5- تطبيق سي بي سي سفرة

يقدم تطبيق سي بي سي سفرة أفضل وأحلى الوصفات وبأكثر من 21,000 وصفة متنوعة، وهو التطبيق الرسمي الخاص بقناة سي بي سي سفرة.

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6- أسهل وصفات الطبخ

يحتوي التطبيق على مجموعة كبيرة من وصفات الطبخ من المطابخ العربية والغربية مع إمكانية البحث عن أي وصفة بسهولة، تتنوع الوصفات من الأطباق الرئيسية والوجبات السريعة إلى المشروبات ووصفات الكوكتيل.

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7- Cookpad

ككل التطبيقات السابقة يحتوي تطبيق Cookpad على وصفات لأطباق مختلفة، بالإضافة إلى بعض المواد التعليمية من مقاطع فيديو وصور توضيحية وحتى تسجيلات صوتية، لكن ما يميز هذا التطبيق هو أنه يمكنك مشاركة الأطعمة التي تطهينها وتوجيه سؤال للآخرين عن أسرار وصفاتهم التي يشاركونها أيضًا.

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