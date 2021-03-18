شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تتحرك ضد شركتى اتصالات صينيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، إنها بدأت جهودًا لإلغاء ترخيص شركة China Unicom Americas و Pacific Networks وشركتها الفرعية ComNet المملوكة بالكامل لتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأمريكية وفقا لما نقلته رويترز.

في أبريل أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية أوامر استعراضية تحذر من أنها قد تلغي تراخيص التشغيل لثلاث شركات اتصالات صينية تسيطر عليها الدولة - تم الاستشهاد بهما .

وشركة China Telecom Corp Ltd تقدم خدمات الاتصالات الدولية الأمريكية.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية، إن الشركات "فشلت في هذه المرحلة في تبديد مخاوف جدية" بشأن تراخيصها الأمريكية.

وفتحت الهيئة التنظيمية إجراءً مماثلاً في ديسمبر لبدء إلغاء ترخيص شركة China Telecom ، أكبر شركة اتصالات صينية، والتي حصلت على ترخيص من الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وأشار جيفري ستاركس، مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، إلى أن العديد من شركات الاتصالات الصينية "تمتلك أيضًا مراكز بيانات تعمل داخل الولايات المتحدة"، وقال إن لجنة الاتصالات الفدرالية تفتقر حاليًا للسلطة "لمعالجة هذا التهديد المحتمل للأمن القومى".

في مايو 2019 صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية بالإجماع على حرمان شركة اتصالات صينية أخرى مملوكة للدولة، تشاينا موبايل من الحق في تقديم خدمات الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاطر أن الحكومة الصينية قد تستخدم الموافقة لإجراء تجسس ضد الحكومة الأمريكية.

واتخذت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) موقفاً متشدداً ضد الاتصالات الصينية.

وصنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) فى وقت سابق، خمس شركات صينية باعتبارها تهديدات للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية.

وعينت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركة Huawei Technologies ، و ZTE Corp ، و Hytera Communications Corp ، و Hangzhou Hikvision Digital Technology Co ، و Dahua Technology Co.

وفي أبريل الماضي وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على طلب شركة Alphabet Inc من Google استخدام جزء من كابل اتصالات تحت البحر بين الولايات المتحدة وآسيا، ولكن ليس لهونج كونج.

في الأسبوع الماضي، سحب Facebook تطبيقًا لاستخدام كابل لنقل حركة الإنترنت بين الولايات المتحدة وهونج كونج، مشيرًا إلى "المخاوف المستمرة من حكومة الولايات المتحدة بشأن روابط الاتصالات المباشرة".

وفي سبتمبر سحبت Facebook و Amazon.com Inc و China Mobile طلبهم لربط سان فرانسيسكو وهونج كونج كجزء من Bay to Bay Express Cable System.