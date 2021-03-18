شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محادثات بين منظمون صينيون وعلى بابا وتينسنت بشأن تقنية "deepfake" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى المنظمون الصينيون مؤخرًا 11 شركة تكنولوجيا محلية بما في ذلك Alibaba Group و Tencent و ByteDance لإجراء محادثات حول استخدام تقنيات "deepfake" التزييف العميق، على منصات المحتوى الخاصة بهم ، مما زاد من التدقيق في القطاع.

قال مسئول الفضاء الإلكتروني الصيني في بيان نقلته رويترز، إنه اجتمع مع وزارة الأمن العام مع الشركات للحديث عن "تقييمات الأمان" والمشكلات المحتملة مع تطبيقات التزييف العميق والتطبيقات الاجتماعية الصوتية.

وأضافت أن كوايشو تكنولوجي وشاومي كورب حضرا الاجتماع أيضا، ولم ترد جميع الشركات على الفور على طلبات التعليق.

ويستخدم Deepfakes الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو أو صوتيات واقعية للغاية ولكنها مزيفة حيث يبدو أن الشخص يقول أو يفعل شيئًا لم يفعله.

وزادت الصين من التدقيق في عمالقة الإنترنت لديها في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى مخاوف بشأن السلوك الاحتكارى والانتهاك المحتمل لحقوق المستهلك.

كما طلب المنظمون من الشركات "إجراء تقييمات أمنية من تلقاء نفسها" وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما تخطط لإضافة وظائف جديدة أو خدمات معلوماتية جديدة "لديها القدرة على تعبئة المجتمع" بحسب البيان.

كانت هناك زيادة فى الصين في النسخ المقلدة للتطبيق الصوتي Clubhouse منذ أن تم حظر خدمة الدردشة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في البلاد في أوائل فبراير.

كان Clubhouse متاحًا لفترة وجيزة في الصين ، مما جذب العديد من المستخدمين الذين شاركوا في مناقشات حول مواضيع حساسة مثل معسكرات الاعتقال في شينجيانج واستقلال هونج كونج، قبل إغلاقه من قبل السلطات.

ByteDance مالك TikTok هو واحد من العديد من الشركات التي تعمل على تطبيقات تشبه Clubhouse للسوق الصيني، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر.

تشمل العروض الجديدة الأخرى تطبيق Feichuan المستند إلى الدعوات من Kuaishou وإعادة صياغة تطبيق Mi Talk من Xiaomi إلى خدمة صوتية مخصصة للمدعوين فقط تستهدف المحترفين.