أفضل 7 تطبيقات لطلبات الدليفري في رمضان 2021

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد الإقبال على طلب المأكولات من المطاعم الشهيرة، لذلك يقدم ""، أهم 7 تطبيقات توصيل الطعام "الدليفري"، في مصر.

1- تطبيق Otlob اطلب:

يعتبر تطبيق Otlob واحداً من أشهر تطبيقات طلبات توصيل الأكل والطعام في مصر حالياً، حيث يتواجد في أكثر من 25 محافظة مصرية.

استخدام Otlob في طلب الطعام سهل للغاية وبسيط جداً ولا يحتاج الى الكثير من الخطوات، كل ما ستقوم به هو البحث عن المطعم الذي ترغب فيه واختيار الطلب الخاص بك وسيصل إليك ببساطة، يدعم التطبيق أيضاً الدفع باستخدام البطاقات البنكية إن كان المطعم يدعمها.

لتحميل اطلب من جوجل بلاي

لتحميل اطلب من أبل ستور

2- تطبيق Elmenus المنيوز :

يقدم أكثر 6000 مطعم مزودة بمعلومات حديثة بالإضافة إلى التوصيل من المطعام المدعومة من الموقع.

لتحميل Elmenus من جوجل بلاي

لتحميل Elmenus من أبل ستور

3- تطبيق Carriage :

يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات الجديدة والدخيلة على السوق المصري وهو شركة كويتية دخلت السوق المصري لأول مرة في 2019 وتمكنت من تسجيل اكثر من 600 مطعم متنوع حول المناطق الرئيسية في محافظة القاهرة، من المفترض أن يكمل التطبيق توسعه في السوق المصري إن كانت الأمور مناسبة معه.

لتحميل Carriage من جوجل بلاي

لتحميل Carriage من أبل ستور

4- تطبيق Goodsmart :

يمكنك أن تفكر في هذا التطبيق بكونه أقرب إلى محل بقالة متنقل ومتحرك يمكنه أخد وتوصيل الطعام من أي مكان لأي مكان وهذا يشمل طلبات البقالة المتنوعة وحتى تطلبات الصيدلية، طالما قمت بالطلب قبل الساعة 9 مساءً فإنك ستجده أمام باب منزلك الساعة 6 صباح كل يوم .

لتحميل Goodsmart من جوجل بلاي

لتحميل Goodsmart من أبل ستور

5- تطبيق مرسول :

بفكرة مقاربة ومشابهة لتطبيق Goodsmart يأتي تطبيق مرسول إلى مصر بعد نجاحه نجاحاً باهراً في المنطقة الخليجية.

لتحميل مرسول من جوجل بلاي

لتحميل مرسول من أبل ستور

6- تطبيق أكلنى (Akelni)

أكلني هو تطبيق لطلب الطعام وتوصيله بأسهل وأسرع طريقة من مطاعم ومحلات سوبر ماركت مختلفة في مصر.

يتواجد أكلني في السوق المصري منذ مايو 2017 ، ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة في اليوم طوال الأسبوع في أكثر من 11 محافظة من أكثر من 1800 مطعم ومتجر سوبر ماركت.

تقدم لك أكلنى تجربة جديدة ومميزة لطلب الطعام عبر الإنترنت وتجربة التوصيل.

لتحميل أكلنى من جوجل بلاي

لتحميل أكلنى من أبل ستور

7- تطبيق "طلبات" Talabat

تأسس طلبات عام 2012 , ويعتبر هو من اقدم التطبيقات فى هذا المجال.

من مميزات طلبات هو تعاقده مع الكثير من المطاعم داخل مصر التى تغطي مساحات شاسعة، لتوصيل الأكل و الطلبات الى المنازل.

أما عن خيارات الدفع فيمكنك الدفع بأى طريقة سواء كاش أو باستخدام Visa والقسائم عبر الإنترنت.

لتحميل طلبات من جوجل بلاي

لتحميل طلبات من أبل ستور