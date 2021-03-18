أفضل التطبيقات لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2021

الشارقة - اميمة ياسر - إعداد: ضياء السقا

أصبحت تطبيقات الهواتف، هي السبيل الوحيد لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2021، بدون إعلانات مزعجة.

ويوجد تطبيقات مجانية، بدون مقابل مادي، وأخرى باشتراك بسيط لمشاهدة المحتوى الرمضاني من مسلسلات وبرامج.

وفيما يلي أبرز التطبيقات لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2021:

1- تطبيق Watch iT

تعرض منصة Watch iT الرقمية قائمة كبيرة من المسلسلات والبرامج المصرية بشكل حصري.

وتوفر المنصة للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدى والإلكترونى المختلفة باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية، أو نقدا عن طريق خدمات شبكة فورى.

وأعلنت المنصة عن عرض "رمضان 2021"، للاشتراك فى خدماتها، ويشمل العرض الاشتراك لمدة 3 أشهر فى المنصة بـ120 جنيها فقط، على أن يتم الاشتراك عبر الموقع الإلكترونى للمنصة.

تحميل Watch iT للأندرويد.

تحميل Watch iT للأيفون.

2- تطبيق شاهد ( SHAHID VIP )

تتيح شبكة قنوات MBC مشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2021، عبر تطبيق ( SHAHID VIP ) التابع لها، عبر إشتراك بمقابل مادي.

تنزيل SHAHID للأندرويد.

تنزيل SHAHID للأيفون.

3- تطبيق WAVO وافو

تتيح شبكة قنوات OSN مشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2021، عبر تطبيق ( WAVO) التابع لها، عبر إشتراك بمقابل مادي.

تنزيل WAVO للأندرويد.

تنزيل WAVO للأيفون.

4- تطبيق Viu فيو

تطبيق فيو يحتوي على الأفلام والمسلسلات بدون رسوم ولا يتطلب منك أي اشتراكات.

تنزيل Viu للأندرويد.

تنزيل Viu للأيفون.