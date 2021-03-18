شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "باور بوينت" يساعد المستخدم فى ممارسة العروض التقديمية فى أى مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر Presenter Coach من Microsoft، الذي يساعدك في ممارسة العروض التقديمية على إصدار الويب من PowerPoint لفترة من الوقت الآن ولكنه وصل أخيرًا إلى إصدارات سطح المكتب والأجهزة المحمولة من التطبيق، وفقًا لمايكروسوفت، ستكون الخدمة متاحة الآن على أجهزة Mac و Windows و iOS و Android والويب.

ووفقا لموقع the verege، يستمع لك PowerPoint Presenter Coach أثناء ممارسة عرض تقديمي بصوت عالٍ - فهو يحلل ما تقوله ويمكن أن يحذرك إذا كنت تتحدث بسرعة كبيرة أو بطيئة، لقد نجحت في تجربتها على كل من PowerPoint لنظامي التشغيل Windows و iOS ، وقد نجحت بشكل مذهل، وفعلت إلى حد كبير كل ما تقوله Microsoft، كما يقدم للمستخدم تقريرًا صغيرًا يخبره بما يحتاج إلى التدرب عليه.

كما يتضمن بعض الطرق الجديدة التي يمكن للميزة أن تحاول بها تحسين العرض التقديمي الخاص بالمستخدم: يمكن أن تنظر إلى لغة الجسد (مدى قربك من الكاميرا، إذا كنت تقوم بالتواصل بالعين أو تضع الأشياء في المقدمة من وجهك)، وتحذيرك إذا كنت تكرر الكلمات أو تقولها بشكل خاطئ.

ووفقا لموقع the verege لم تظهر الميزة في إصدار Mac من التطبيق، لكن يمكن استخدامها على iOS، ولم تكن Microsoft متاحة على الفور للتعليق حول موعد ظهور الميزة على جهاز Mac ، أو ما إذا كان تحليل الصوت والفيديو قد تم إجراؤه على الجهاز أو في السحابة لإصدارات سطح المكتب والأجهزة المحمولة.