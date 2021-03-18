تكنولوجيا: هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للتقارير والأخبار الصادرة مؤخرًا، سوف تقوم شركة شاومي بإطلاق ثلاثة هواتف قابلة للطي هذا العام، ويبدو أن أحد هذه الهواتف قد حصل على شهادة ترخيص 3C الصينية.

فقد ظهر هاتف من شاومي يحمل الاسم الرمزي M2011J18C على موقع هيئة إصدار الشهادات 3C، وإذا كنت تتذكر فقد ظهر هاتف يحمل نفس الاسم على منصة TENAA الشهر الماضي، وكان هذا الهاتف مصنف بأنه هاتف قابل للطي.

وذكرت بعض التقارير أن الشركة ستجلب هذا الجهاز ضمن مجموعة Mi MIX، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد. وذكر هذا التقرير الجديد أن الجهاز سيأتي مع دعم الشحن السريع 67W Wired.

لم يتم تأكيد المواصفات المذكورة بالتقارير من قبل شاومي، ولكن من المتوقع أن نسمع المزيد من الشركة في أي وقت قريب.

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