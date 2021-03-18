PowerPoint يعزز مهاراتك في العروض التقديمية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت أن ميزة PowerPoint Presenter Coach – التي تساعدك في ممارسة العروض التقديمية – متاحة الآن عبر جميع المنصات.

وتم تقديم ميزة PowerPoint Presenter Coach للمرة الأولى في PowerPoint لنسخة الويب، وقد استخدمها كل من الطلاب والمهنيين ليصبحوا مقدمي عروض أكثر ثقة.

ويمكنك الآن استخدام هذه الميزة عبر جميع المنصات، بما في ذلك الويب وويندوز وماك وأندرويد و iOS، متى وأينما احتجت إليها، أثناء التنقل، أو في المنزل.

وتستفيد Presenter Coach من الذكاء الاصطناعي لمساعدة أي شخص، حيث تعد مهارات العروض التقديمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في بيئة العمل والتعلم الهجينة هذه، مع المزيد من الاجتماعات والعروض التقديمية أكثر من أي وقت مضى.

وتستمع ميزة Presenter Coach لك أثناء ممارسة العرض التقديمي بصوت عالٍ وتحلل ما تقوله، ويمكنها أن تحذرك إذا كنت تتحدث بسرعة كبيرة أو بطيئة أو تستخدم كلمات حشو، إلى جانب القواعد النحوية الضعيفة، واستخدام العبارات الحساسة.

ويتلقى مستخدمو Presenter Coach في نهاية كل تدريب تقريرًا موجزًا ​​يسلط الضوء على الأجزاء الرئيسية من الملاحظات لمساعدتهم على أن يصبحوا مقدمين أفضل وأكثر ثقة.

وبالإضافة إلى توسيع نطاق توفر Presenter Coach، فإن الشركة تعمل أيضًا على توسيع أنواع التعليقات التي توفرها هذه الميزة.

وأعلنت الشركة عن ثلاث طرق جديدة يمكن للميزة من خلالها أن تحاول تحسين العروض التقديمية الخاص بك، وتشمل لغة الجسد، واللغة المتكررة، والنطق.