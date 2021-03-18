الصين تزيد التدقيق بشأن تقنية التزييف العميق

دبي - يزن راشد - استدعى المنظمون الصينيون حديثًا 11 شركة تكنولوجيا محلية، بما في ذلك مجموعة علي بابا وتينسنت وبايت دانس وشاومي، لإجراء محادثات حول استخدام تقنية التزييف العميق عبر منصات المحتوى الخاصة بها، مما زاد من التدقيق في هذا القطاع.

وسعى منظم الأمن السيبراني في الصين للحصول على إجابات من العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد حول كيفية معالجة التهديد المتزايد من محتوى الوسائط المتعددة المزيف وتعزيز إدارة الأمن لخدمات الإنترنت.

وقال مسؤول الفضاء الإلكتروني الصيني في بيان اليوم الخميس: إنه اجتمع مع وزارة الأمن العام مع الشركات للحديث عن تقييمات الأمان والمشكلات المحتملة مع تقنية التزييف العميق والتطبيقات الاجتماعية الصوتية.

وفي بيان مترجم، قالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين: إنها أثارت مخاوف بشأن مخاطر تشغيل تقنية التزييف العميق عبر منصات المحتوى في البلاد وناقشت طرقًا لتحسين الوقاية من المخاطر.

ونصحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أقسام الأمن السيبراني والمعلومات المحلية، ووكالات الأمن العام بزيادة عمليات التفتيش، وحثت شركات الإنترنت المحلية على الالتزام باللوائح ذات الصلة.

وتستخدم تقنية التزييف العميق الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو أو صوتيات واقعية للغاية لكنها مزيفة حيث يبدو أن الشخص يقول أو يفعل شيئًا لم يفعله.

وزادت الصين من التدقيق في عمالقة الإنترنت لديها في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى مخاوف بشأن السلوك الاحتكاري والانتهاك المحتمل لحقوق المستهلك.

كما طلب المنظمون من الشركات إجراء تقييمات أمنية من تلقاء نفسها وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما تخطط لإضافة وظائف جديدة أو خدمات معلوماتية جديدة لديها القدرة على تعبئة المجتمع، بحسب البيان.

وكانت هناك زيادة في الصين في النسخ المقلدة للتطبيق الصوتي Clubhouse منذ أن تم حظر خدمة الدردشة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في البلاد في أوائل شهر فبراير.

وكان Clubhouse متاحًا لفترة وجيزة في الصين، وجذب العديد من المستخدمين الذين شاركوا في مناقشات حول مواضيع حساسة، مثل: معسكرات الاعتقال في شينجيانغ واستقلال هونغ كونغ، قبل إغلاقه بواسطة السلطات.

وتعتبر بايت دانس – مالكة منصة تيك توك – واحدة من العديد من الشركات التي تعمل على تطبيقات تشبه Clubhouse للسوق الصيني، حسبما ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر.

وتشمل العروض الجديدة الأخرى تطبيق Feichuan المستند إلى الدعوات من Kuaishou وإعادة صياغة تطبيق Mi Talk من شاومي ليصبح خدمة صوتية مخصصة للمدعوين فقط تستهدف المحترفين.