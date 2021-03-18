يوتيوب تتحقق من حقوق النشر أثناء التحميل

دبي - يزن راشد - تطرح منصة يوتيوب أداة جديدة تسمى Checks تخبر صناع المحتوى أوليًا إذا كان مقطع الفيديو الخاص به يحتوي على مواد محمية بحقوق النشر ويتوافق مع الإرشادات الإعلانية، وذلك في محاولة لتسهيل عملية تحميل مقطع الفيديو وتلقي أرباح الإعلانات.

وقبل طرح أداة Checks، كان صناع المحتوى يرفعون مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر يوتيوب ويأملون في أن يسير كل شيء دون أي عوائق.

وتعرض الميزة الجديدة عمليات التحميل بالنسبة للمحتوى المحمي بحقوق النشر، مما قد يؤدي إلى عمليات إزالة أو مطالبة أصحاب حقوق النشر بأرباح الإعلانات، كما أنها توضح ما إذا كان الفيديو يتعارض مع إرشادات الإعلان.

وتهدف يوتيوب إلى تقليل عدد الرموز الصفراء التي يراها صناع المحتوى بجوار الفيديو الخاص بهم، في إشارة إلى علامات الدولار الصفراء التي تشير إلى أن أرباح الإعلانات محتجزة بسبب مشاكل حقوق الطبع أو الإرشادات.

ويعتمد هذا النظام الجديد على Content ID، بحيث إذا اكتشف نظام تعريف حقوق النشر في يوتيوب حدوث انتهاك بعد مسح مقطع الفيديو ضوئيًا، فيتم تطبيق سياسة صاحب الحقوق تلقائيًا على الفيديو.

وقد يؤدي ذلك إما إلى حظر الفيديو بالكامل أو استثمار مالكي الحقوق منه بدلاً من ذلك.

وإذا كان Content ID يطابق المحتوى الموجود في مقطع الفيديو الخاص بصانع المحتوى مع صاحب حقوق آخر، فيتلقى مستخدم يوتيوب الذي يرفع الفيديو المذكور إشعارًا عبر Checks للعثور على طريقة لإزالة هذا الجزء من الفيديو في وقت مبكر.

ويعني هذا أن مقاطع الفيديو يمكن أن تبدأ بجني الأرباح في المرة الثانية التي يتم فيها تحميلها بدلاً من الخضوع لنزاع بشأن المطالبة، مما قد يؤثر في إجمالي إيرادات الإعلانات التي يكسبها صانع المحتوى.

وإذا تم العثور على مطالبة بحقوق النشر، لكن لا يعتقد صانع المحتوى أنه يرتكب أي خطأ، فإن يوتيوب تسمح لصانع المحتوى بالاعتراض على المطالبة قبل النشر.

وبالنظر إلى أن معالجة المطالبات تستغرق بضعة أيام، يمكن لمستخدمي يوتيوب إما اختيار الانتظار حتى تتم تسوية النزاع قبل النشر، أو يمكنهم نشر الفيديو أثناء انتظار النتيجة النهائية.

وإذا وجد النزاع أن صانع المحتوى لم يستخدم محتوى محمي بحقوق النشر، يتم دفع أرباح الإعلانات المكتسبة خلال تلك الفترة إلى الشخص المذكور، بينما إذا وجد النزاع أن صاحب الحقوق صحيح، يتم دفع أرباح الإعلانات له بدلاً من ذلك.

وتحاول يوتيوب تسهيل العثور على المطالبات والاعتراض عليها في وقت مبكر بواسطة صناع المحتوى.

ويمثل هذا جزء من جهود الشركة المستمرة لضمان تمكن صناع المحتوى من استثمار مقاطع الفيديو بأسرع ما يمكن.

وتوجد طرق أخرى، بما في ذلك توجيه صناع المحتوى حول كيفية تأثير التغيرات في البيانات الوصفية ووضع العلامات على الإيرادات بعد النشر.