شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ظاهرة الشفق القطبى على كوكب المشترى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن ظاهرة الشفق القطبي على كوكب المشتري الناتج عن جزيئات مشحونة من قمره البركاني Io، ولكن ماذا يعنى هذا الأمر، وما هو الشفق القطبى، هذا ما نرصده وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم الكشف عن أصول الشفق القطبي الأزرق الساطع بواسطة مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا، والتي تدرس حاليًا الكوكب من المدار.

وتتطور هذه العروض االعابرة للضوء بطريقة مشابهة لـ "العواصف القطبية" التي تتموج عبر سماء الأرض القطبية، ويولد الكوكب مجالات مغناطيسية تلتقط الجسيمات المشحونة التي تتفاعل مع مجالها المغناطيسي لإنتاج عروض من الأضواء الساطعة، والتي تسمى بـ"الشفق القطبي".

ولا تتوافق الأضواء التي تشكل عاصفة المشتري مع أنماط الرياح الشمسية، مما دفع الباحثين إلى إدراك أن معظمها مأهول بجسيمات مشحونة من القمر Io.

وتتأين هذه الجسيمات وتحتجز حول الكوكب الغازي العملاق بواسطة مجاله المغناطيسي، مما يخلق عرض ضوئي في الصباح الباكر حول المناطق القطبية.

واكتشفت هذه العواصف لأول مرة بواسطة كاميرا الأجسام الخافتة في هابل في عام 1994، وهي تتكون من سطوع شفقي رئيسي لكوكب المشتري.

وتعد هذه العواصف بمثابة غطاء مستطيل من الضوء تحيط بالقطبين، بالقرب من مكان خروج الغلاف الجوي من الظلام في منطقة الصباح الباكر.

وأظهرت النتائج الجديدة من مطياف الأشعة فوق البنفسجية في جونو ولادة هذه الشفق القطبي الغريب العابر الذي يتلألأ فوق المناطق القطبية العملاقة في العالم.